Wywalczył 11 trofeów, teraz podał się do dymisji. Ważna zmiana w utytułowanym klubie

„Brendan Rodgers złożył dziś rezygnację. Klub ją przyjął, a Brendan odejdzie ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym” – poinformował Celtic w oświadczeniu.

Odejście szkoleniowca nastąpiło w obliczu rosnącej presji związanej ze słabymi wynikami. Pod koniec sierpnia Celtic odpadł w eliminacjach Ligi Mistrzów z kazachskim Kajratem Ałmaty. Natomiast w niedzielę uległ Heart of Midlothian 1:3. Była to druga z rzędu ligowa porażka zespołu. Wcześniej przegrał z Dundee FC 0:2. Celtic zajmuje drugie miejsce w lidze szkockiej, ale do prowadzącego Hearts traci już osiem punktów.

Hearts w tym sezonie mogą przerwać 40-letnią dominację wielkiej dwójki z Glasgow - Celticu i Rangers. W 1985 roku mistrzem Szkocji zostało Aberdeen. Trenerem tej drużyny był sir Alex Ferguson, który później stał się legendą Manchesteru United.

52-letni Rodgers był trenerem Celticu w latach 2016-2019. Później przez cztery lata pracował w Leicester City, z którym zdobył Puchar Anglii i Tarczę Wspólnoty (FC Cup). Północnoirlandzki szkoleniowiec wrócił do Celticu w 2023 roku. Łącznie prowadził szkocki klub w 292 oficjalnych meczach. Jego bilans to 201 zwycięstw, 45 remisów i 46 porażek.

„Doceniamy wkład Brendana w rozwój Celticu podczas dwóch bardzo udanych kadencji. Brendan opuszcza Celtic z naszymi podziękowaniami za rolę, jaką odegrał w okresie nieustających sukcesów klubu. Życzymy mu dalszych sukcesów w przyszłości” – przekazano w oświadczeniu.

Tymczasowym następcą Rodgersa został 73-letni O’Neill, a jego asystentem będzie były piłkarz Celticu i reprezentacji Szkocji Shaun Maloney.

O'Neill w 2001 roku zdobył z Celtikiem potrójną koronę. Podczas jego pięcioletniej kadencji Celtic trzykrotnie zdobył mistrzostwo i Puchar Szkocji. W 2003 roku dotarł do finału Pucharu UEFA, w którym po dogrywce przegrał z FC Porto trenera Jose Mourinho.

Największy indywidualny akcjonariusz klubu Dermot Desmond w oświadczeniu skrytykował trenera.

„Kiedy Celtic sprowadził Rodgersa z powrotem dwa lata temu, zrobił to z pełnym zaufaniem i wiarą w jego zdolność do poprowadzenia klubu w nową erę trwałego sukcesu. Niestety, jego zachowanie i komunikacja w ostatnich miesiącach nie odzwierciedlały tego zaufania. W czerwcu prezes Michael Nicholson i ja wyraziliśmy chęć przedłużenia kontraktu z Brendanem. Jednak na kolejnych konferencjach prasowych Brendan sugerował, że klub nie proponował mu przedłużenia kontraktu. To po prostu nieprawda” - napisał.

„Rodgers miał decydujący głos we wszystkich sprawach piłkarskich i był wspierany w procesie rekrutacji, dzięki rekordowym inwestycjom w zawodników, których osobiście wskazał i zatwierdził. Niestety, jego słowa i działania od tamtej pory były kontrowersyjne, mylące i nastawione na własne korzyści. Przyczyniły się do toksycznej atmosfery wokół klubu i podsyciły wrogość wobec członków zarządu” - dodał Desmond.

Celtic jest hegemonem w lidze szkockiej. Zdobywał mistrzostwo kraju 55 razy. Wygrywał Scottish Premiership w czterech ostatnich sezonach. W 1967 roku jako pierwszy brytyjski klub triumfował w Pucharze Europy, który był odpowiednikiem Ligi Mistrzów.



Mecze ligi szkockiej można oglądać na sportowych antenach Polsatu.