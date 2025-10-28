X Kongres Sport Biznes Polska: Jubileusz, ludzie i rozmowy, które kształtują przyszłość branży

Przez ostatnie dziesięć edycji Kongres Sport Biznes Polska wyrósł na najważniejszą platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób tworzących branżę sportowo-biznesową. Tegoroczny jubileusz był nie tylko okazją do podsumowań, ale przede wszystkim do rozmów o przyszłości – o tym, jak sport może inspirować, integrować i wyznaczać nowe standardy współpracy.

– Kiedy pięć lat temu organizowaliśmy pierwszy Kongres, chcieliśmy stworzyć przestrzeń spotkań dla ludzi, którzy wierzą w potencjał sportu. Dziś, po dziesięciu edycjach, widzimy, jak bardzo ta idea się rozwinęła. To już nie tylko wydarzenie, ale społeczność – otwarta, zaangażowana i pełna pasji – mówi Łukasz Banaszak, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Sport Biznes Polska.

Otwarcie Kongresu upłynęło pod znakiem dyplomacji sportowej, roli sportu w budowaniu wizerunku Polski i międzynarodowych relacji. To właśnie w tych dyskusjach uczestnicy zgodnie wskazywali, że sport staje się językiem porozumienia ponad granicami. W ciągu dnia odbyło się ponad 30 inspirujących debat i prezentacji, w których uczestniczyło ponad 120 ekspertów z 14 krajów.

X Kongres Sport Biznes Polska przyniósł także nowe inicjatywy i formaty, które ożywiły program wydarzenia. Największą nowością była strefa SBP EXPO – otwarta przestrzeń spotkań i inspiracji, w której swoje rozwiązania zaprezentowały czołowe marki wspierające i tworzące polskie środowisko sportowe, w tym m.in sponsorzy, partnerzy techniczni czy instytucje zachęcające do aktywności. To właśnie przy stoiskach, w kuluarach i strefach networkingu padały słowa, które niosły się dalej: współpraca, rozwój, zaufanie. SBP EXPO szybko stało się pulsującym sercem Kongresu

Pierwszy dzień X Kongresu Sport Biznes Polska zakończył się Wieczorem Branżowym, wyjątkowym spotkaniem środowiska sportowo-biznesowego, podczas którego uczestnicy wspólnie świętowali jubileuszową edycję. Drugi dzień Kongresu upłynął pod znakiem praktyki i rozwoju kompetencji. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które pozwoliły przenieść zdobytą wiedzę w realne działania i spojrzeć na zarządzanie w sporcie z nowej perspektywy. Poruszano tematy związane m.in. ze sponsoringiem, komunikacją kryzysową, wystąpieniami publicznymi oraz organizacją bezpiecznych i angażujących wydarzeń sportowych. Warsztaty stanowiły przestrzeń wymiany doświadczeń, inspiracji i budowania nowych umiejętności, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy.

X Kongres Sport Biznes Polska był nie tylko świętem branży, lecz także symbolicznym podsumowaniem drogi, którą przeszło całe środowisko. Sport w Polsce stał się dziś świadomym partnerem biznesu, samorządów i mediów. Coraz częściej to właśnie on wyznacza standardy współpracy, komunikacji i odpowiedzialności społecznej. Kolejna edycja Kongresu odbędzie się już w marcu 2026 roku.

