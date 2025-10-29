42 lata, wielka historia, smutny finał. Marvin Brown nie żyje, choroba zwyciężyła

Najmłodszy debiutant w historii klubu



Choć Marvin Brown nie był wybitnym piłkarzem, to jednak na zawsze zapisał się w pamięci kibiców Bristol City. W 1999 roku został najmłodszym debiutantem w historii klubu. Miał wówczas dokładnie 16 lat i 71 dni. Jego przygoda trwała do 2004 roku, jednak z reguły był rezerwowym. Zawodową karierę zakończył w 2012 roku, a po drodze reprezentował jeszcze barwy takich drużyn jak m.in.:

· Forest Green Rovers

· Tamworth

· Yeovil Town

· Salisbury City

· Weston-super-Mare.

Nie zrobił wielkiej kariery, choć zapowiadał się bardzo dobrze. Nie bez powodu na przełomie wieków zanotował kilka występów w młodzieżowych reprezentacjach Anglii do lat 16. i 17.

Angażował się w rozwój karier młodych piłkarzy



Po zakończeniu sportowej kariery Marvin Brown chętnie angażował się w rozwój młodych talentów. Posiadał licencję trenerską UEFA A. Do tego prowadził ośrodek rozwoju piłkarskiego Total Pro Soccer dla piłkarzy z okolic Bristolu.

Dołożył swoją cegiełkę w procesie kształcenia wielu piłkarzy, którzy następnie występowali w Bristol City oraz w innych angielskich klubach. Niemal do końca swojego życia pozostawał bardzo zaangażowany w ten projekt.

Przegrał z rzadką odmianą nowotworu



Przez lata Marvin Brown zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Najpierw zdiagnozowano u niego wrzodziejące zapalenie jelita grubego i zapalenie dróg żółciowych. W 2022 roku usłyszał kolejną diagnozę. Tym razem był to rak jelita grubego, którego leczono chirurgicznie.

Na tym jednak nie skończyły się cierpienia Browna. Zachorował bowiem na niezwykle rzadki i trudny w leczeniu nowotwór dróg żółciowych. Choć lekarze robili, co mogli, to jednak byli bezradni.

Marvin Brown w sobotę 25 października opuścił szpital, aby poddać się opiece paliatywnej w domowym zaciszu. Dwa dni później zmarł, pozostawiając po sobie pustkę i smutek.

Bristol City pożegnał Marvina Browna



Angielski klub Bristol City oficjalnie pożegnał Marvina Browna za pomocą swoich mediów społecznościowych. W krótkim komunikacie wyrażono żal ze straty byłego piłkarza i przede wszystkim wspaniałego człowieka, który przez lata angażował się w życie lokalnej społeczności.

Polsat Sport