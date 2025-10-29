ATP w Paryżu: Camilo Ugo Carabelli - Alexander Zverev. Relacja live i wynik na żywo

Argentyńczyk w pierwszej rundzie paryskiego "tysięcznika” sprawił niespodziankę, pokonując swojego bardziej utytułowanego rodaka - Tomasa Martina Etcheverryego 7:5, 6:3. Carabelli zdecydowanie lepiej radzi sobie na kortach ziemnych. Na twardej nawierzchni było to dopiero jego szóste zwycięstwo w bieżącym sezonie.





Dla Zvereva będzie to pierwsze spotkanie w tegorocznym ATP Masters 1000 Paris. Rozstawiony z trójką Niemiec w pierwszej rundzie miał wolny los. Ostatnio 28-latek grał w finale turnieju ATP w Wiedniu przeciwko Jannikowi Sinnerowi. Zverev postawił się Włochowi, ale ostatecznie przegrał 1:2 (6:3, 3:6, 5:7). Dla popularnego "Saschy” tegoroczne zmagania w Paryżu są bardzo istotne - Niemiec broni tytułu wywalczonego przed rokiem, kiedy to w finale pokonał reprezentanta gospodarzy Ugo Humberta 6:2, 6:2.





Zawodnicy grali przeciwko sobie jedynie raz – w pierwszej rundzie turnieju w Rzymie. Wtedy Zverev pewnie pokonał Argentyńczyka 6:2, 6:1.





ST, Polsat Sport