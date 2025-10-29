ATP w Paryżu: Jannik Sinner - Zizou Bergs. Relacja live i wynik na żywo

Belg w pierwszej rundzie turnieju w trzech setach poradził sobie z Alexem Michelsenem, wygrywając 6:3, 2:6, 6:2. Dla Bergsa było to przełamanie po nieudanym turnieju w Brukseli, gdzie przed własną publicznością odpadł już w pierwszej rundzie.





Dla Włocha będzie to pierwszy mecz w tegorocznym paryskim "tysięczniku", drugi zawodnik w rankingu w pierwszej rundzie miał wolny los. Sinner zdecydowanie znajduje się w gronie faworytów do końcowego triumfu. Włoch jest w wyśmienitej formie, wygrał pokazowy turniej w Rijadzie, a następnie triumfował w Wiedniu - był to dla niego czwarty tytuł w tym sezonie. Wicelider światowego rankingu, po niespodziewanej porażce Carlosa Alcaraza, będzie walczył nie tylko o wygraną w całym turnieju, ale również o pierwsze miejsce w rankingu ATP, które w przypadku korzystnego rezultatu może odzyskać.





Dla obu tenisistów będzie to pierwsze bezpośrednie starcie.





Relacja live i wynik na żywo meczu Zizou Bergs - Jannik Sinner na Polsatsport.pl.

ST, Polsat Sport