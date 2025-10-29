Avram Grant stracił pracę! Bolesna decyzja

Zambijska Federacja Piłkarska ogłosiła w oświadczeniu, że kontrakt 70-letniego szkoleniowca został rozwiązany za porozumieniem stron, „aby wyznaczyć nowy kurs rozwoju” drużyny narodowej.

Grant, który pracował też m.in. w West Ham United czy reprezentacjach Ghany i Izraela, zostawił drużynę kilka tygodni przed rozpoczęciem turnieju finałowego Pucharu Narodów Afryki (21 grudnia - 18 stycznia w Maroku). Zambijczyków prowadził od grudnia 2022 roku.

W kwalifikacjach do mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku Zambia zajęła czwarte miejsce w swojej grupie. Przegrała pięć z ośmiu meczów.

„Mam nadzieję, że kiedyś ten wielki kraj zakwalifikuje się do mistrzostw świata po raz pierwszy w swojej długiej, piłkarskiej historii” - napisał Grant na Instagramie.

Urodził się jako Avraham Granat w 1955 roku w Petach Tikwie. Jego ojciec Meir Granat przyszedł jednak na świat w Mławie i tam spędził dzieciństwo. W oparciu o swoje polskie korzenie Grant uzyskał w 2016 roku polskie obywatelstwo.

psl, PAP