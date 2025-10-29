Avram Grant stracił pracę! Bolesna decyzja

Były szkoleniowiec Chelsea Avram Grant nie jest już selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Zambii. Jego podopieczni nie zdołali zakwalifikować się do przyszłorocznych mistrzostw świata. Izraelski trener posiada także polskie obywatelstwo.

Dwóch mężczyzn w średnim wieku rozmawia w loży stadionu piłkarskiego. Jeden z nich ubrany jest w ciemną kurtkę.
fot. PAP
Avram Grant

Zambijska Federacja Piłkarska ogłosiła w oświadczeniu, że kontrakt 70-letniego szkoleniowca został rozwiązany za porozumieniem stron, „aby wyznaczyć nowy kurs rozwoju” drużyny narodowej.

 

Grant, który pracował też m.in. w West Ham United czy reprezentacjach Ghany i Izraela, zostawił drużynę kilka tygodni przed rozpoczęciem turnieju finałowego Pucharu Narodów Afryki (21 grudnia - 18 stycznia w Maroku). Zambijczyków prowadził od grudnia 2022 roku.

 

W kwalifikacjach do mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku Zambia zajęła czwarte miejsce w swojej grupie. Przegrała pięć z ośmiu meczów.

 

„Mam nadzieję, że kiedyś ten wielki kraj zakwalifikuje się do mistrzostw świata po raz pierwszy w swojej długiej, piłkarskiej historii” - napisał Grant na Instagramie.

 

Urodził się jako Avraham Granat w 1955 roku w Petach Tikwie. Jego ojciec Meir Granat przyszedł jednak na świat w Mławie i tam spędził dzieciństwo. W oparciu o swoje polskie korzenie Grant uzyskał w 2016 roku polskie obywatelstwo.

psl, PAP
