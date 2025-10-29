Była liderka światowego rankingu nie wytrzymała. Nazwała dziennikarza "klaunem"

Dunka polskiego pochodzenia po raz ostatni wystąpiła w turnieju tenisowym zeszłej jesieni, gdy odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego US Open po porażce w trzech setach z Brazylijką Beatriz Haddad Maią. Pod koniec lipca 2025 roku Wozniacki po raz trzeci została mamą, ale od tamtego czasu nie powiedziała oficjalnie, czy zamierza wrócić na kort, czy w pełni poświęci się życiu rodzinnemu.

ZOBACZ TAKŻE: Co za występ polskiej tenisistki! Jest awans do ćwierćfinału

Peter Bastiansen, komentator stacji TV2, odniósł się do tego faktu, mówiąc, że nie rozumie milczenia byłej rakiety numer 1 światowego tenisa. Zdaniem dziennikarza, najlepszym wyjściem byłoby dla Wozniacki ogłoszenie przejścia na sportową emeryturę.

- Ona nigdy nie wróci do czołówki. To koniec. Dlaczego po prostu nie zakomunikuje, że kończy ze sportem? Nie byłoby w tym niczego złego ani nienaturalnego. Ja sam spadłbym z krzesła, gdyby Caroline ogłosiła gotowość do startu w Australian Open. To byłaby parodia i nie rozumiem, dlaczego organizatorzy zawracają sobie głowy możliwością przyznania jej dzikiej karty na ten turniej - wypalił 63-latek.

Caroline Wozniacki nie wytrzymała i w ostrych słowach odpowiedziała komentatorowi, podkreślając, że to nie pierwszy raz, gdy Bastiansen atakuje ją w taki sposób.

- Mija już 20 lat, odkąd Peter Bastiansen mnie zastrasza, atakuje w mediach i mówi o rzeczach, o których nie ma zielonego pojęcia. Peter, jesteś klaunem, a jako "ekspert" od tenisa powinieneś znać przepisy. Trudno mieć o nich pojęcie, gdy samemu nigdy nie grało się na wysokim poziomie, ale mam zamrożone 71. miejsce w zestawieniu WTA, co oznacza, że nie potrzebuję dzikich kart, by dostać się do wielkich turniejów. Po wielu latach ciężkich treningów i występów na najwyższym poziomie mam chyba prawo robić to, co najlepsze dla mojej rodziny - odpowiedziała w mediach społecznościowych Dunka.

Wozniacki to mistrzyni Australian Open z 2018 roku i dwukrotna finalistka US Open (2009, 2014). Przez 71 tygodni była liderką światowego rankingu tenisistek.