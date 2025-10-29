Nieprawdopodobny powrót Polki! Zagra w kolejnej rundzie turnieju

Premierowa odsłona nie ułożyła się po myśli tenisistki z Krynicy-Zdroju. Obie zawodniczki wygrywały swoje podania, aż przy stanie 5:5 przełamały się nawzajem. O tym, która z pań wygra premierową odsłonę, zdecydował tie-break. W nim panie również nie odstępowały się na krok. W pewnym momencie Kawa zepsuła piłkę, dając rywalce piłką setową. Ta skorzystała z prezentu i rozstrzygnęła tę partię na swoją korzyść.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek znów na korcie! Ostatnie podrygi przed WTA Finals

Porażka nie zraziła Kawy. Drugi set był w jej wykonaniu wręcz piorunujący. Dość powiedzieć, że miała w nim aż pięć break-pointów, a Włoszka tylko jednego. Bronzetti nie miała w tej partii zupełnie nic do powiedzenia. Przegrała 0:6.

W decydującym secie Polka szybko przełamała przeciwniczkę i wyszła na prowadzenie 3:1. Na tym jednak nie poprzestała. Jeszcze powiększyła prowadzenie, a potem z wielkim spokojem kontynuowała grę. Po ponad 2,5 godzinach gry Kawa stanęła przed szansą na zakończenie tego spotkania. Wykorzystała ją już za pierwszym razem.

W walce o ćwierćfinał zmierzy się z Rosjanką Poliną Iatcenko.

Katarzyna Kawa - Lucia Bronzetti 6:7 (9-11), 6:0, 6;2