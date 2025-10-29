Co za występ polskiej tenisistki! Jest awans do ćwierćfinału

W ćwierćfinale polsko-francuski duet zmierzy się z Rosjanką Jekateriną Owczarenko i Brytyjką Emily Webley-Smith.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek znów na korcie! Ostatnie podrygi przed WTA Finals

Tydzień temu Piter w parze z Indonezyjką Janice Tjen pokonały grające z "dziką kartą" Francuzki Leolię Jeanjean i właśnie Mladenovic 5:7, 6:4, 10-6 w pierwszej rundzie debla turnieju WTA 250 na kortach twardych w Kantonie. Później dotarły do finału, w którym wygrały z Eudice Chong z Hongkongu i En Shuo Liang z Tajwanu 3:6, 6:3, 10-5.

Polka wspólnie z Mladenovic w 2013 roku triumfowały w turnieju WTA w Palermo.

Katarzyna Piter/Kristina Mladenovic - I-Hsuan Cho/Yi-Tsen Cho 6:2, 6:4

KP, PAP