Co za występ polskiej tenisistki! Jest awans do ćwierćfinału
Katarzyna Piter i Francuzka Kristina Mladenovic, rozstawione z numerem drugim, pokonały siostry z Tajwanu I-Hsuan Cho i Yi-Tsen Cho 6:2, 6:4 w pierwszej rundzie debla turnieju tenisistek WTA 250 na kortach twardych w chińskim Jiujiang. Spotkanie trwało godzinę i 22 minuty.
W ćwierćfinale polsko-francuski duet zmierzy się z Rosjanką Jekateriną Owczarenko i Brytyjką Emily Webley-Smith.
Tydzień temu Piter w parze z Indonezyjką Janice Tjen pokonały grające z "dziką kartą" Francuzki Leolię Jeanjean i właśnie Mladenovic 5:7, 6:4, 10-6 w pierwszej rundzie debla turnieju WTA 250 na kortach twardych w Kantonie. Później dotarły do finału, w którym wygrały z Eudice Chong z Hongkongu i En Shuo Liang z Tajwanu 3:6, 6:3, 10-5.
Polka wspólnie z Mladenovic w 2013 roku triumfowały w turnieju WTA w Palermo.
Katarzyna Piter/Kristina Mladenovic - I-Hsuan Cho/Yi-Tsen Cho 6:2, 6:4