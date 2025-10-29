Copa Libertadores: Racing Club - Flamengo. Relacja live i wynik na żywo

W pierwszym spotkaniu półfinałowym, po samobójczym trafieniu Marcosa Rojo w końcówce spotkania, Flamengo wygrało 1:0. W drugim półfinale rywalizują ekwadorskie LDU Quito i brazylijskie Palmeiras.





Rok temu najlepsza w Copa Libertadores była ekipa Botafogo, która w finale pokonała Atlético Mineiro.





Wielki finał Copa Libertadores zostanie rozegrany 29 listopada w stolicy Peru, Limie.





Transmisja meczu Racing Club - Flamengo w nocy ze środy na czwartek w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 01:25. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

ST, Polsat Sport