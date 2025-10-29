Copa Libertadores: Racing Club - Flamengo. Relacja live i wynik na żywo
Racing Club - Flamengo to półfinałowy mecz Copa Libertadores. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
W pierwszym spotkaniu półfinałowym, po samobójczym trafieniu Marcosa Rojo w końcówce spotkania, Flamengo wygrało 1:0. W drugim półfinale rywalizują ekwadorskie LDU Quito i brazylijskie Palmeiras.
ZOBACZ TAKŻE: Dramat legendy. Długa przerwa, to już potwierdzone
Rok temu najlepsza w Copa Libertadores była ekipa Botafogo, która w finale pokonała Atlético Mineiro.
Wielki finał Copa Libertadores zostanie rozegrany 29 listopada w stolicy Peru, Limie.
Transmisja meczu Racing Club - Flamengo w nocy ze środy na czwartek w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 01:25. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl