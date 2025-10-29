EuroCup: WKS Śląsk Wrocław - Umana Reyer Venezia na żywo. Relacja live i wynik online

WKS Śląsk Wrocław w dotychczasowych czterech kolejkach EuroCupu odniósł dwa zwycięstwa - z U-BT Cluj Napoca (94:93) i Neptunasem Kłajpeda (95:85). Wrocławianie przegrali za to z BAXI Manresa (62:74) i Hapoelem Bank Yahav Jerozolima (69:86). Takie rezultaty na chwilę obecną dają im szóste miejsce w grupowej tabeli, które jest premiowane awansem do 1/8 finału rozgrywek.





Ich przeciwnicy z Wenecji radzą sobie nieco gorzej - z trzema porażkami i jednym zwycięstwem na koncie zajmują ósmą lokatę. Koszykarze z Włoch wygrali jedynie z Neptunasem Kłajpeda (89:69). Ich dotychczasowe rezultaty można uznać za spore rozczarowanie - w zeszłej kampanii EuroCupu Reyer Venezia po wyrównanym meczu odpadła z późniejszym finalistą tych rozgrywek, Dreamland Gran Canaria.





Oprócz rywalizacji z drużyną z Włoch koszykarze ze stolicy Dolnego Śląska zagrają jeszcze z Arisem Saloniki, Veolią Towers Hamburg, Bahcesehirem Koleji i Cedevitą Olimpija. Następnie rozegrana zostanie runda rewanżowa.





Relacja live i wynik na żywo meczu WKS Śląsk Wrocław - Umana Reyer Venezia na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

ST, Polsat Sport