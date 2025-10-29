Fatalna sytuacja Legii Warszawa. "Sportowa katastrofa"

Legia w trzech ostatnich spotkaniach ligowych zdobyła tylko punkt, remisując u siebie z Lechem Poznań. Wcześniej podopieczni Edwarda Iordanescu przegrali w Zabrzu z Górnikiem oraz w Lubinie z Zagłębiem. Bilans "Wojskowych" to tylko cztery wygrane, cztery remisy i cztery porażki.

Zespół ze stolicy w tabeli PKO BP Ekstraklasy zajmuje odległe 10. miejsce i do prowadzącego Górnika traci już dziesięć punktów! Z kolei strata do czwartej lokaty, która umożliwia grę w europejskich pucharach, wynosi pięć "oczek".

- To jest sportowa katastrofa Legii. To, co się zadzieje w najbliższych dniach - we czwartek Pogoń, w niedzielę Widzew i we czwartek Celje, to są kolejne trzy mecze, które będą powodowały dyskusje o sile sportowej Legii i o trenerze - zaznacza Roman Kołtoń w "Polsat Futbol Cast".

Warto podkreślić, że w tym sezonie również piąta pozycja może pozwolić na grę w Europie, ale to zależy od wyników w Pucharze Polski. Legia już w najbliższy czwartek zagra w tych rozgrywkach z Pogonią Szczecin.

- Teraz już nie mogą sobie pozwolić na wpadkę z Pogonią, biorąc pod uwagę walkę o Europę. Nawet jeżeli cztery miejsca dają grę w pucharach, to nigdy nie wiesz, czy piąte miejsce to zagwarantuje. To jest przywilej Pucharu Polski. Piąta pozycja może to zagwarantować, to się zdarza, ale nie zawsze, bo niedawno Wisła Kraków zdobyła Puchar Polski - podkreśla Kołtoń.

To właśnie dzięki triumfowi w Pucharze Polski w poprzednim sezonie piłkarze Legii zapewnili sobie grę w europejskich pucharach w tym roku. Ekipa ze stolicy występuje w Lidze Konferencji i niedawno pokonała na wyjeździe Szachtara Donieck.

