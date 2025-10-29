FIBA Europe Cup: PGE Start Lublin - UCAM Murcia na żywo. Relacja live i wynik online

Koszykarze z Lublina w tym sezonie Pucharu Europy FIBA zaznali już smaku zarówno porażki, jak i zwycięstwa. Na inaugurację pokonali KK Bosna BH Telecom 90:80. W ostatniej kolejce z kolei przegrali z bułgarskim BK Rilski Sportist 92:95.





ZOBACZ TAKŻE: Goncalo Feio wraca do Polski! Kontrakt lada dzień

Ich przeciwnicy z Hiszpanii po dwóch kolejkach mają identyczny bilans - porażka i zwycięstwo. Okazali się lepsi od BK Rilski Sportist (77:63), natomiast nie zdołali wygrać z KK Bosna BH Telecom (72:87).





Obie drużyny mierzyły się już w tym sezonie ze sobą, w eliminacjach do Ligi Mistrzów lepsi okazali się koszykarze z Murcji, wygrywając 100:84.





Do kolejnej fazy rozgrywek awansują zwycięzcy grup i sześć najlepszych drużyn z drugich miejsc.





Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Start Lublin - UCAM Murcia na Polsatsport.pl. Początek o 18:30.

ST, Polsat Sport