Kolejne problemy skazanej 10-krotnej mistrzyni świata! Stanie przed Komisją Dyscyplinarną

Decyzja w sprawie 10-krotnej mistrzyni świata ma zapaść do 10 listopada, gdyż tego dnia rozpocznie się kolejne zgrupowanie francuskiej kadry. Nowy sezon biathlonowego Pucharu Świata ruszy 29 listopada w szwedzkim Oestersund.

W piątek sąd w Albertville skazał Simon na trzy miesiące więzienia w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 15 tysięcy euro. Kilka miesięcy przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi we Włoszech gwiazda francuskiego biathlonu przyznała się do zarzutów kradzieży i oszustwa przy pomocy kart kredytowanych należących do koleżanki z reprezentacji - Justine Braisaz-Bouchet oraz fizjoterapeuty. Kilkakrotnie dzieliła z nimi pokoje lub mieszkania podczas obozów treningowych.

Przy użyciu tych kart kupiła online towary o wartości ok. 2500 euro w grudniu 2021 r. oraz w sierpniu i wrześniu 2022. Zawodniczka przyznała się do winy, choć miała kłopot z wyjaśnieniem swojego zachowania.

Siedmioosobowa Komisja Dyscyplinarna FFS ma do dyspozycji 15 możliwych sankcji, od upomnienia, przez zawieszenie, aż po bezwzględne wydalenie ze środowiska biathlonowego. Dodatkowym czynnikiem obciążającym Simon jest fakt, że - według prokuratury - inni członkowie francuskiej kadry mieli rzekomo mieć jakieś podejrzenia wobec jej postępowania. Nie złożyli jednak skargi, więc sprawy nie zostały zbadane i nie były brane pod uwagę przez sąd.

Wątpliwości budzi też fakt, czy zgodnie z francuskim prawem Simon - już z kryminalną przeszłością - ma wciąż prawo nosić broń, a ta jest nieodłącznym atrybutem biathlonistki. Nie wiadomo także, jak do przypadku Simon podejdzie Urząd Celny, w którym zawodniczka jest zatrudniona.

Simon do momentu złożenia oficjalnych zeznań przed sądem zaprzeczała wszelkim zarzutom, tłumacząc że padła ofiarą kradzieży tożsamości. Tymczasem na jej koncie była sześciocyfrowa kwota pieniędzy, których pochodzenia nie potrafiła wytłumaczyć.

Simon przeprosiła osoby poszkodowane i przyznała, że od trzech lat pozostaje pod opieką terapeuty. Jak zaznaczyła, nie wyobraża sobie, żeby mogła coś podobnego zrobić w przyszłości.

Zarzuty wobec jednej z głównych faworytek olimpijskich zmagań w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo wewnątrz kadry pojawiły się jesienią 2022, a Braisaz-Bouchet oficjalną skargę złożyła na początku lata 2023. Z tego powodu Simon została tymczasowo zawieszona w treningach, a w październiku 2023 została nawet na krótko zatrzymana przez policję.

Francuzka ma łącznie 13 medali mistrzostw świata, w tym aż 10 złotych. W sezonie 2022/23 zdobyła Kryształową Kulę, a dwa lata później zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jest też srebrną medalistką olimpijską z 2022 roku w sztafecie mieszanej.

