Czas na wielkie golfowe emocje na sportowych antenach Polsatu. Od 30 października do 2 listopada wybitni golfiści będą rywalizować w turnieju LINK Hong Kong Open 2025. Wśród zawodników będzie Polak Adrian Meronk. Transmisja w Polsacie Sport Extra 3.

Link Hong Kong Open 2025 to już 64. edycja najbardziej prestiżowego turnieju golfowego na kontynencie azjatyckim. Rywalizacja zostanie rozegrana na legendarnym Hong Kong Golf Club w Fanling.

 

Organizatorzy turnieju szczycą się faktem, że w tegorocznej edycji udział weźmie aż 5 zwycięzców turniejów wielkoszlemowych z przeszłości. Mowa Louisie Oosthuizenie, Charlu Schwartzelu, Graeme'ie McDowellu, Martinie Kaymerze, a także Patricku Reedzie. Ten ostatni - Amerykanin - jest obrońcą tytułu wywalczonego w 2024 roku w Hongkongu.

 

W prestiżowym gronie uczestników znalazł się również Adrian Meronk - aktualnie najlepszy polski golfista. W 2025 roku Meronk zanotował jeden triumf szczególnie warty uwagi - w lutym triumfował w LIV Golf Riyadh.

 

Pula nagród w hongkońskim turnieju wynosi 2 miliony dolarów.

 

Transmisja TV i stream online turnieju LINK Hong Kong Open 2025 w dniach 30 października - 2 listopada w Polsacie Sport Extra 3 oraz na Polsat Box Go. Rywalizację golfistów pokażemy codziennie w godzinach 5:30 - 9:30.

