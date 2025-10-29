Nie żyje 38-letni piłkarz. Niejasne okoliczności śmierci

Queralt zmarł w sobotę 26 października w szpitalu w Tarragonie. Trafił tam po tym, jak odłamek szkła z rozbitej witryny sklepowej przebił mu brzuch.

Okoliczności śmierci piłkarza specjalizującego się w grze na hali nie są do końca znane. 38-latek miał "przypadkowo upaść na szybę księgarni i rozbić ją". Sprawę bada policja.

Był lepiej znany pod pseudonimem Nestu. Na co dzień występował w futsalowym klubie Tecnovit Alforja Futbol Sala, którego był współzałożycielem i kapitanem.

Queralt był ojcem trójki dzieci.

BS, Polsat Sport