Nie żyje 38-letni piłkarz. Niejasne okoliczności śmierci
Nie żyje Ernest Queralt. 38-letni hiszpański piłkarz zmarł po tragicznym wypadku - śmiertelnie raniło go pęknięte szkło z witryny sklepowej.
- Piłkarz futsalowy zmarł w wyniku obrażeń od odłamka szkła
- Do śmiertelnego wypadku doszło po tym, jak piłkarz upadł na rozbitą witrynę księgarni
- Okoliczności zdarzenia nie są w pełni jasne i są badane przez policję
- Queralt, znany jako Nestu, był współzałożycielem i kapitanem klubu Tecnovit Alforja Futbol Sala
- Piłkarz miał 38 lat i był ojcem trójki dzieci
Queralt zmarł w sobotę 26 października w szpitalu w Tarragonie. Trafił tam po tym, jak odłamek szkła z rozbitej witryny sklepowej przebił mu brzuch.
Okoliczności śmierci piłkarza specjalizującego się w grze na hali nie są do końca znane. 38-latek miał "przypadkowo upaść na szybę księgarni i rozbić ją". Sprawę bada policja.
Był lepiej znany pod pseudonimem Nestu. Na co dzień występował w futsalowym klubie Tecnovit Alforja Futbol Sala, którego był współzałożycielem i kapitanem.
Queralt był ojcem trójki dzieci.
