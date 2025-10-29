Nie żyje 38-letni piłkarz. Niejasne okoliczności śmierci

Nie żyje Ernest Queralt. 38-letni hiszpański piłkarz zmarł po tragicznym wypadku - śmiertelnie raniło go pęknięte szkło z witryny sklepowej.

Portret czarno-biały młodego mężczyzny z kilkudniowym zarostem i uśmiechem na twarzy.
fot. PAP
Nie żyje Ernest Queralt.
  • Piłkarz futsalowy zmarł w wyniku obrażeń od odłamka szkła
  • Do śmiertelnego wypadku doszło po tym, jak piłkarz upadł na rozbitą witrynę księgarni
  • Okoliczności zdarzenia nie są w pełni jasne i są badane przez policję
  • Queralt, znany jako Nestu, był współzałożycielem i kapitanem klubu Tecnovit Alforja Futbol Sala
  • Piłkarz miał 38 lat i był ojcem trójki dzieci

Queralt zmarł w sobotę 26 października w szpitalu w Tarragonie. Trafił tam po tym, jak odłamek szkła z rozbitej witryny sklepowej przebił mu brzuch.

 

Okoliczności śmierci piłkarza specjalizującego się w grze na hali nie są do końca znane. 38-latek miał "przypadkowo upaść na szybę księgarni i rozbić ją". Sprawę bada policja.

 

Był lepiej znany pod pseudonimem Nestu. Na co dzień występował w futsalowym klubie Tecnovit Alforja Futbol Sala, którego był współzałożycielem i kapitanem.

 

Queralt był ojcem trójki dzieci.

BS, Polsat Sport
