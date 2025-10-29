Nowa gwiazda PlusLigi pod wrażeniem gry w Polsce. Zwraca uwagę na jedno

Demyanenko to doświadczony środkowy, który w swojej karierze występował w barwach klubów z Francji i Włoch. Teraz nadszedł czas na grę w Polsce. Reprezentant Kanady wystąpił już w wyjazdowym starciu Asseco Resovii Rzeszów ze Ślepskiem Malow Suwałki oraz u siebie z Treflem Gdańsk. Kibice na Podpromiu kolejny raz stworzyli świetny i głośny doping, co zachwyciło Kanadyjczyka.

- Atmosfera na hali była niesamowita. Energia, którą dawali nam fani, była fantastyczna. Kibice z fan-klubu Asseco Resovii robili świetną robotę. Przez cały mecz słyszeliśmy bębny i głośny doping. Dla mnie to niesamowite, bo przecież jestem z Kanady, gdzie nie ma profesjonalnej ligi i nie ma tak wielu fanów siatkówki. Takie widoki robią na mnie ogromne wrażenie i sprawiają, że czuję, że w Polsce jest duża pasja do siatkówki, a to jest coś niesamowitego - przyznał Demyanenko w rozmowie dla oficjalnej witryny "PlusLigi".

31-latek przeprowadził się do Rzeszowa razem ze swoją rodziną i zapytamy o życie w stolicy Podkarpacia, wypowiada się w samych superlatywach.

- Czujemy się tutaj z rodziną niesamowicie. Wszyscy są dla nas bardzo przyjaźni. Jeśli chodzi o siatkówkę, organizację i wszystko inne, to wygląda to naprawdę świetnie. Bardzo podoba mi się praca z całym sztabem, zawodnikami i osobami związanymi z klubem. To naprawdę dobre doświadczenie. Jeśli chodzi o moją rodzinę, to jesteśmy w Rzeszowie wspólnie z żoną i córką. Córka jest bardzo mała, więc jest dla niej w mieście jest wiele atrakcji. Staramy się też w miarę możliwości zwiedzać miasto i okolice. Jak dotąd, wszystko jest niesamowite i moja rodzina świetnie się tutaj czuje. Dla mnie to jest również ogromny plus - zaznaczył.

Najbliższą okazję do pokazania swoich umiejętności Demyanenko będzie miał już 1 listopada, kiedy Resovia podejmie Cuprum Stilon Gorzów.

