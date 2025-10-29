Oto nowy trener Juventusu? Wielkie nazwisko na celowniku

Pracujący w Turynie od marca Tudor został zwolniony po tym, jak "Stara Dama" nie wygrała żadnego z ostatnich ośmiu spotkań we wszystkich rozgrywkach. W niedzielę w Serie A przegrała z Lazio 0:1 i w tabeli zajmuje ósme miejsce.

Juventus sezon ligowy zaczął od trzech zwycięstw, ale trzy kolejne mecze zremisował, a następne dwa przegrał. Przez miesiąc w Serie A nie zdobył nawet gola. Wygrać nie zdołał też żadnego z trzech spotkań w Lidze Mistrzów.

66-letni Spalletti w latach 2023-25 prowadził reprezentację Włoch. Został zwolniony w czerwcu po porażce 0:3 z Norwegią w eliminacjach mistrzostw świata. Pytany we wtorek przez dziennikarzy o pracę w Juventusie powiedział, że nikt jeszcze się z nim w tej sprawie nie kontaktował, ale jest chętny do powrotu na ławkę trenerską po rozczarowujących wynikach pracy z drużyną narodową.

KP, PAP