Oba zespoły rozegrały już spotkania drugiej kolejki PlusLigi, ale w środę mierzą się w ramach zaległej inauguracyjnej rundy. Zarówno dla Skry jak i Cuprum, początek rywalizacji okazał się falstartem.

W sobotę w Bełchatowie Skra podejmowała Indykpol AZS Olsztyn. Zacięte starcie musiał rozstrzygać piąty set. Skra prowadziła w nim już 14:11, ale ostatecznie przegrała tego seta 16:18 i cały mecz 2:3.

Gorzowianie również mogą mieć sobie wiele do zarzucenia. W Chełmie niespodziewanie ulegli ligowemu beniaminkowi 2:3. Co ciekawe, spotkanie mogło zakończyć się w czterech odsłonach, bowiem gospodarze prowadzili już 2:1 w setach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cuprum Stilon Gorzów - PGE GiEK Skra Bełchatów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport