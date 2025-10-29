PlusLiga. Transmisje TV i stream online - 3. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Spotkanie Ślepsk Malow Suwałki – Energa Trefl Gdańsk rozpocznie w piątek trzecią kolejkę PlusLigi. Na sobotę zaplanowano hitowe starcie JSW Jastrzębski Węgiel – PGE Projekt Warszawa. Zmierzą się ze sobą dwie drużyny z czołowej czwórki poprzednich rozgrywek, które obecny sezon rozpoczęły od dwóch zwycięstw.

O kolejną wygraną powalczy Asseco Resovia, która podejmie Cuprum Stilon Gorzów. Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z ekipą Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Na niedzielę zaplanowano derby Lubelszczyzny - beniaminek InPost ChKS Chełm zagra u siebie z mistrzem Polski - Bogdanką LUK Lublin.

Trzecia seria gier zakończy się w poniedziałek. Ciekawie zapowiada się ligowy klasyk PGE GiEK Skra Bełchatów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. W ostatnim meczu kolejki Barkom Każany Lwów zagrają w Elblągu z Indykpolem AZS Olsztyn.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Terminarz i plan transmisji meczów 3. kolejki PlusLigi:

2025-10-31: Ślepsk Malow Suwałki – Energa Trefl Gdańsk (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-01: JSW Jastrzębski Węgiel – PGE Projekt Warszawa (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-01: Asseco Resovia Rzeszów – Cuprum Stilon Gorzów (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-01: Aluron CMC Warta Zawiercie – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-02: InPost ChKS Chełm – Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-03: PGE GiEK Skra Bełchatów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-03: Barkom Każany Lwów – Indykpol AZS Olsztyn (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1).

