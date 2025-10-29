PlusLiga. Transmisje TV i stream online - 3. kolejka. Gdzie oglądać mecze?
Nowy sezon PlusLigi rozkręca się na dobre! Przed nami już trzecia kolejka, która przyniesie kilka ciekawych konfrontacji. Transmisje siatkówki na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Kiedy zostaną rozegrane mecze? Sprawdź terminarz i plan transmisji 3. kolejki PlusLigi.
Spotkanie Ślepsk Malow Suwałki – Energa Trefl Gdańsk rozpocznie w piątek trzecią kolejkę PlusLigi. Na sobotę zaplanowano hitowe starcie JSW Jastrzębski Węgiel – PGE Projekt Warszawa. Zmierzą się ze sobą dwie drużyny z czołowej czwórki poprzednich rozgrywek, które obecny sezon rozpoczęły od dwóch zwycięstw.
O kolejną wygraną powalczy Asseco Resovia, która podejmie Cuprum Stilon Gorzów. Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z ekipą Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Na niedzielę zaplanowano derby Lubelszczyzny - beniaminek InPost ChKS Chełm zagra u siebie z mistrzem Polski - Bogdanką LUK Lublin.
Trzecia seria gier zakończy się w poniedziałek. Ciekawie zapowiada się ligowy klasyk PGE GiEK Skra Bełchatów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. W ostatnim meczu kolejki Barkom Każany Lwów zagrają w Elblągu z Indykpolem AZS Olsztyn.
W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Terminarz i plan transmisji meczów 3. kolejki PlusLigi:
2025-10-31: Ślepsk Malow Suwałki – Energa Trefl Gdańsk (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-01: JSW Jastrzębski Węgiel – PGE Projekt Warszawa (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-01: Asseco Resovia Rzeszów – Cuprum Stilon Gorzów (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-01: Aluron CMC Warta Zawiercie – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-02: InPost ChKS Chełm – Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-03: PGE GiEK Skra Bełchatów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-03: Barkom Każany Lwów – Indykpol AZS Olsztyn (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1).
