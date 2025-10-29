PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie. Relacja live i wynik na żywo
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle kontra Aluron CMC Warta Zawiercie to zaległe spotkanie pierwszej kolejki PlusLigi. Kto wygra to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl.
I choć spotkanie "inauguracyjnej" kolejki przed nimi, oba zespoły zdążyły już rozegrać swoje mecze w drugiej rundzie rywalizacji. Było to dość surowe przetarcie zarówno dla ZAKSY, jak i dla "Jurajskich Rycerzy".
Ekipa prowadzona przez Michała Winiarskiego podejmowała PGE Projekt Warszawa. Hit jednak zawiódł i spotkanie zakończyło się szybkim zwycięstwem stołecznych 3:0.
Nieco inaczej wyglądało to w starciu Bogdanki LUK-u Lublin i ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Zacięta rywalizacja zakończyła się tie-breakiem, wygranym przez mistrzów Polski 15:10.
Relacja live i wynik na żywo meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.