PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle kontra Aluron CMC Warta Zawiercie to zaległe spotkanie pierwszej kolejki PlusLigi. Kto wygra to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl.

I choć spotkanie "inauguracyjnej" kolejki przed nimi, oba zespoły zdążyły już rozegrać swoje mecze w drugiej rundzie rywalizacji. Było to dość surowe przetarcie zarówno dla ZAKSY, jak i dla "Jurajskich Rycerzy". 

 

ZOBACZ TAKŻE: Cios dla siatkarskiego wicemistrza kraju. Poważna kontuzja lidera drużyny

 

Ekipa prowadzona przez Michała Winiarskiego podejmowała PGE Projekt Warszawa. Hit jednak zawiódł i spotkanie zakończyło się szybkim zwycięstwem stołecznych 3:0. 

 

Nieco inaczej wyglądało to w starciu Bogdanki LUK-u Lublin i ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Zacięta rywalizacja zakończyła się tie-breakiem, wygranym przez mistrzów Polski 15:10.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

