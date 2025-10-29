Polsat Futbol Cast - 30.10. Transmisja TV i stream online
W czwartek kolejny Polsat Futbol Cast. Tym razem prowadzący Przemysław Iwańczyk i Sebastian Chabiniak porozmawiają o El Clasico, Lidze Konferencji, a także rozgrywkach południowoamerykańskich. Polsat Futbol Cast od godziny 9:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.
W miniony weekend Real Madryt pokonał Barcelonę 2:1. O meczu z perspektywy komentatora opowie Sebastian Chabiniak. Razem z Przemysławem Iwańczykiem przyjrzą się również innej hiszpańskiej drużynie, a mianowicie Rayo Vallecano, które w Lidze Konferencji zmierzy się z Lechem Poznań (6 listopada) oraz Jagiellonią Białystok (11 grudnia).
ZOBACZ TAKŻE: Vinicius przeprosił, ale nie Alonso! W Hiszpanii nadal wrze
Prowadzący przeanalizują również rozgrywki południowoamerykańskie, w których trwają kluczowe mecze sezonu. Chodzi konkretnie o Copa Libertadores oraz Copa Sudamericana.
Transmisja programu Polsat Futbol Cast od godziny 9:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl