Pozostało już tylko 100 dni! Początek igrzysk olimpijskich coraz bliżej

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie zostaną zainaugurowane 6 lutego przyszłego roku. Ceremonia ich otwarcia odbędzie się na mediolańskim stadionie San Siro z udziałem między innymi prezydenta Włoch Sergio Mattarelli. Impreza potrwa do 22 lutego, a miejscem jej uroczystego zamknięcia będzie Arena, czyli starożytny amfiteatr w Weronie.

Choć w nazwie igrzysk są po raz pierwszy dwa miasta-gospodarze: Mediolan w regionie Lombardia i Cortina d'Ampezzo w Wenecji Euganejskiej, to odbędą się one także w Trydencie-Górnej Adydze.

Włoscy organizatorzy podkreślają, że będą to igrzyska na rekordowo dużym obszarze trzech regionów i dlatego nazywają je "rozproszonymi". Na olimpijskiej mapie są takie miejsca jak Livigno i Bormio w Lombardii, Anterselva, Predazzo i Val di Fiemme w Trydencie-Górnej Adydze. Jak obliczono, łączna odległość między nimi wynosi około tysiąca kilometrów, najwięcej w historii.

Dlatego, jak przyznała włoska prasa, nie brak niewiadomych i wyzwań, zwłaszcza w kwestii logistyki i przemieszczania się na tak dużych odległościach drogami, na których często leży śnieg.

W Mediolanie rozgrywane będą dyscypliny halowe, w Cortinie d’Ampezzo zawody w narciarstwie alpejskim kobiet, bobslejach, saneczkarstwie, skeletonie i curlingu.

W krainie Valtellina, gdzie leżą Livigno i Bormio, będzie można śledzić zmagania w takich dyscyplinach jak snowboard, narciarstwo dowolne, narciarstwo alpejskie mężczyzn.

W Trydencie-Górnej Adydze przygotowano miejsca dla zawodów w biathlonie, skokach narciarskich i kombinacji norweskiej.

Łączny koszt całego wydarzenia oszacowano na 5,4 mld euro, z czego 1,9 mld euro to wydatki organizacyjne, a 3,5 mld euro - inwestycje w infrastrukturę: remont i modernizację już istniejących obiektów i budowę nowych. Dane te przedstawił w parlamencie włoski minister do spraw sportu i młodzieży Andrea Abodi.

Włoska prasa podała, że koszty stale rosną, a rząd Giorgii Meloni wyasygnował ostatnio dodatkową kwotę 44 milionów euro.

Już pod koniec września Włochy zdały egzamin ze stanu przygotowań przed Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, którego przewodnicząca Kirsty Coventry obejrzała w Mediolanie obiekty sportowe.

- Możecie być bardzo dumni, bo to przepiękna struktura. Aż mam ochotę zostać zawodniczką sportów zimowych - zażartowała była pływaczka i pogratulowała stronie włoskiej stanu przygotowań.

Przygotowaniom na każdym ich etapie towarzyszą hasła legalności i transparentności w związku z ujawnionymi przez wymiar sprawiedliwości próbami przeniknięcia gangów włoskich mafii do przetargów. W połowie października Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie dopuściło kilkunastu firm z południa kraju do udziału w robotach. Okazało się, że były one powiązane z mafijnymi organizacjami z Kalabrii i Apulii.

Pod koniec października trwają testy w obiektach i kluczowe przygotowania w ramach wyposażenia obiektów. Zakończyło się już zbieranie wniosków od kandydatów, którzy chcą być wolontariuszami podczas igrzysk. Organizatorzy poinformowali, że otrzymali zgłoszenia od osób ze 170 krajów. Dwie trzecie z nich ma poniżej 35 lat.

Włoscy organizatorzy zwracają też uwagę na to, że XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie będzie wyróżniać zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

Dyrektorem kreatywnym mediolańskiej uroczystości otwarcia mianowany został Marco Balich, który jest prawdziwym rekordzistą. Przygotował 16 ceremonii olimpijskich i dziesiątki spektakularnych imprez na całym świecie.

- Ceremonia w Mediolanie narodziła się z jednego prostego słowa: harmonii. To oznacza połączenie różnych elementów w czasie tej uroczystości. To będzie współbrzmienie między różnymi kulturami, ludźmi, sposobami myślenia - podkreślił.

- To cudowne wyzwanie; ceremonia, która opowie światu o pięknej Italii, przede wszystkim gościnnej w najbardziej wspaniałomyślny sposób. To będzie najpiękniejsze widowisko we Włoszech przez 20 następnych lat - zapewnił. Według prognoz obejrzy je około 2 miliardów ludzi.

Podczas ceremonii otwarcia defilada olimpijczyków odbędzie się równocześnie w kilku lokalizacjach zawodów; po raz pierwszy w historii igrzysk.

- W Livigno będą olimpijczycy z Bormio, w Cortinie d'Ampezzo zawodnicy z Anterselvy, a w Predazzo przejdą sportowcy z Val di Fiemme - zapowiedział Szef Fundacji Milano-Cortina, Andrea Vernier.

Ponadto ogłoszono, że w czasie ceremonii otwarcia oddany zostanie hołd królowi włoskiej mody Giorgio Armaniemu, zmarłemu 4 września. Zaprojektował on stroje włoskich olimpijczyków na kilka igrzysk. Jak zapewnili organizatorzy, będzie to wzruszający moment.

Władze Włoch na czele z szefem MSZ, wicepremierem Antonio Tajanim oraz organizatorzy igrzysk promują inicjatywę rozejmu olimpijskiego. Impreza zakończy się tuż przed czwartą rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Podobnie, jak w czasie letnich igrzysk w Paryżu, Rosjanie będą mogli wziąć w nich udział w niektórych dyscyplinach jako indywidualni, neutralni zawodnicy; bez rosyjskiej flagi i bez hymnu. Kolejnym wymogiem wobec nich jest to, by nie należeli do sił zbrojnych Rosji.

Na ponad 100 dni przed igrzyskami wicepremier Tajani powiedział, że ich wpływ na gospodarkę wyniesie ponad 5 miliardów euro. Podczas przedolimpijskiego wydarzenia na uniwersytecie Bocconi w Mediolanie mówił, że wydarzenie to pozostawi trwałą spuściznę w infrastrukturze, w kwestii polityki spójności i rozwoju.

- To droga, którą my wszyscy w Europie możemy podziwiać. Myślę, że w świecie licznych wyzwań wartości sportu mogą wiele nauczyć. Musimy przyjąć te wartości i wykorzystać je w codziennym życiu: wartości pokoju, niedyskryminowania, tego, by stać się lepszym. Trzeba także pamiętać, że kiedy nasi zawodnicy biorą udział w zawodach niosą znacznie więcej niż flagę swego kraju. Ucieleśniają szacunek, pokój, fair play - stwierdziła Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola w wystąpieniu na forum tej konferencji.

Do olimpijskiego świętowania postanowiła dołączyć Wenecja. Władze miasta ogłosiły, że igrzyska Mediolan-Cortina będą tematem przyszłorocznego karnawału nad Canal Grande.

"Olympus. U początków gry" - to hasło karnawału, którego termin 31 stycznia - 17 lutego zbiega się w czasie z zimowymi igrzyskami, które będą rozgrywane także w regionie Wenecja Euganejska.

Specjalny apel do branży hotelarskiej i gastronomicznej wystosowała włoska ministra turystyki Daniela Santanche prosząc o to, aby nie wykorzystywano tej okazji do podnoszenia cen.

- Jestem bardzo zaniepokojona, bo nie można zachowywać się jak łupieżca, kiedy są takie wielkie wydarzenia. Dlatego zwracam się do operatorów turystycznych. Nie można podnosić cen za pokoje hotelowe i w restauracjach trzy, cztery, pięć razy, bo to przyniesie straty i ryzykujemy tym, że ludzie nie przyjadą - oświadczyła Santanche.

- Apeluję do przedsiębiorców z branży turystyki o to, by mieli zdrowy rozsądek i nie myśleli, że można dorobić się na igrzyskach - dodała.

Władze stolicy Lombardii zapowiedziały, że zawodom sportowym będzie w tej metropolii towarzyszyć "kulturalna Olimpiada", czyli seria wystaw dzieł sztuki klasycznej i współczesnej oraz fotografii.

Werona, która również ogłosiła się olimpijską stolicą, wystąpiła z inicjatywą dziesięciu bezpłatnych pakietów weekendowych dla włoskich i zagranicznych turystów, którzy przyjadą do końca tego roku.

KP, PAP