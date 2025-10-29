Roberto Carlos z Krakowa! Kosmiczny gol dał Wiśle awans w Pucharze Polski

Faworytem tego starcia była Wisła, która kapitalnie spisuje się na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, będąc liderem rozgrywek i głównym kandydatem do awansu. Podopieczni Mariusza Jopa mają jednak chrapkę powtórzyć wynik z 2023 roku, kiedy sensacyjnie - również jako pierwszoligowiec, sięgnęli po Puchar Polski.

Hutnik rywalizuje szczebel niżej, a więc w Betclic 2. Lidze, będąc dodatkowo bliżej strefy spadkowej niż czołówki, toteż było jasne, że to Wisła jest wyżej notowana. Nie od dziś jednak wiadomo, że Puchar Polski rządzi się swoimi prawami.

ZOBACZ TAKŻE: Nowe informacje w sprawie Roberta Lewandowskiego! Pilny komunikat Barcelony

I niejako tak było również w tym przypadku, bo długo utrzymywał się wynik bezbramkowy, a dodatkowo brakowało sytuacji strzeleckich. Wielu zakładało konieczność rozegrania dogrywki. I wtedy nadeszła 61. minuta i rzut wolny dla gości kilkadziesiąt metrów od bramki Hutnika. Do piłki podszedł Duda, który huknął z rotacją i futbolówka zatrzepotała pod poprzeczką golkipera gospodarzy. Trafienie mogło przypominać legendarnego gola Roberto Carlosa w pamiętnej konfrontacji Francja - Brazylia!

Co ciekawe, tuż po tym golu Duda... opuścił plac gry, ponieważ już wcześniej był przewidziany do zmiany.

Hutnik w końcówce próbował doprowadzić do remisu, ale nie udało się i musiał pogodzić się ze skromną porażką 0:1.

Hutnik Kraków - Wisła Kraków 0:1 (0:0)

Bramka: Kacper Duda 61. min.

Polsat Sport