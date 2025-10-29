Siatkarskie ligi w kraju zawieszone. Znamy powód

Powodem tej decyzji są zbliżające się wielkimi krokami VI Igrzyska Solidarności Islamskiej, które odbędą się w dniach 7-21 listopada 2025 w Arabii Saudyjskiej.

"Obie nasze reprezentacje, zarówno męska, jak i żeńska, będą reprezentować nasz kraj w Rijadzie, w związku z czym podjęliśmy decyzję o tymczasowym zawieszeniu do 16 listopada bieżącego roku rozgrywek Vodafone Sultanlar Ligi i SMS Group Efeler Ligi. Życzymy naszym kadrom sukcesów w tym turnieju" - poinformowała Turecka Federacja Piłki Siatkowej.

Igrzyska Solidarności Islamskiej to międzynarodowe zawody, w których startują kraje zrzeszone w Organizacji Współpracy Islamskiej. W jej skład wchodzi w tej chwili 57 państw, spośród których 48 to kraje muzułmańskie. Organizacja deklaruje się jako "wspólny głos świata muzułmańskiego" i działa na rzecz "ochrony i zabezpieczenia interesów świata muzułmańskiego w duchu promowania międzynarodowego pokoju i harmonii".

Tegoroczne Igrzyska będą już 6. edycją zmagań. Dotychczas udało się jednak zorganizować tylko 4 spośród 5 zaplanowanych turniejów, gdyż igrzyska w 2010 roku, których gospodarzem miał być Teheran, zostały odwołane z powodu kłótni o... użyty w logo zwrot "Zatoka Perska" (niektóre kraje używają określenia "Zatoka Arabska", a dyskusja na ten temat od lat budzi spory pomiędzy Iranem a światem arabskim).