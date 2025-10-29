Zdecydowane zwycięstwo Skry! Siatkarze Stilonu słabo rozpoczęli sezon

Bełchatowianie błyskawicznie odskoczyli rywalom w pierwszej odsłonie (3:7), a później powiększali punktowy dystans lepiej prezentując się w przyjęciu i grając skutecznie w ataku (9:15, 14:21). W końcówce oglądaliśmy zryw gospodarzy, którzy zmniejszyli straty przy zagrywkach Chizoby Nevesa (19:22). Siatkarze Skry dowieźli jednak przewagę do końca, a wynik na 22:25 ustalił skutecznym atakiem Arkadiusz Żakieta.

Drugą partię również lepiej rozpoczęli goście (2:5). Co prawda gorzowianie odpowiedzieli serią wygranych akcji (6:5), później jednak nie byli już w stanie nawiązać wyrównanej walki z przeciwnikami. Skra uzyskała punktową zaliczkę (8:11, 15:20), grając skuteczniej w ataku i dominując w tym secie w bloku (0–6!). Pewnie wygrali tę część meczu, a w ostatniej akcji znów z powodzeniem zaatakował Arkadiusz Żakieta (17:25).

Set numer trzy był bardziej wyrównany od poprzednich. Obie drużyny długo grały punkt za punkt, a wynik oscylował wokół remisu (8:8, 15:15). W końcówce minimalną przewagę uzyskali siatkarze z Bełchatowa, ale gospodarze wyrównali po punktowym bloku (22:22), a kolejny blok dał im piłkę setową (24:23). Seta zwieńczyła rywalizacja na przewagi, a rozstrzygnęli ją po swojej myśli siatkarze Skry, w ostatniej akcji zatrzymując atak rywali (26:28).

Najwięcej punktów: Chizoba Neves (13) – Stilon; Daniel Chitigoi (15), Bartłomiej Lemański (13), Arkadiusz Żakieta (13) – Skra. Bełchatowianie mieli wyraźną przewagę w ataku i dominowali w bloku (3–11), ale nie zdobyli ani jednego punktu zagrywką (3–0). MVP: Bartłomiej Lemański (8/13 = 62% skuteczności w ataku + 5 bloków).

Cuprum Stilon Gorzów – PGE GiEK Skra Bełchatów 0:3 (22:25, 17:25, 26:28)

Stilon: Thiago Veloso, Mathis Henno, Patryk Niemiec, Chizoba Neves, Marcin Kania, Marcin Waliński – Szymon Gregorowicz (libero) oraz Hubert Węgrzyn, Daniel Gąsior, Wojciech Więcławski, Kamil Kwasowski, Kamil Dembiec (libero), Krzysztof Rejno. Trener: Hubert Henno.

Skra: Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Michał Szalacha, Arkadiusz Żakieta, Daniel Chitigoi, Bartłomiej Lemański – Kamil Szymura (libero) oraz Bartosz Krzysiek, Kamil Szymendera, Kajetan Kubicki. Trener: Krzysztof Stelmach.

