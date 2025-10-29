Po dwóch rozegranych spotkaniach ekipa reprezentanta Polski Kamila Semeniuka ma na koncie dwa zwycięstwa (3:1 nad Vero Volley Monza i 3:2 nad Cucine Lube Civitanova) i z pięcioma punktami na koncie plasuje się na trzecim miejscu w ligowej tabeli.

Drużyna z Padwy rozpoczęła sezon 2025/2026 SuperLega od wygranej 3:2 z MA Acqua S.Bernardo Cuneo, ale w drugiej kolejce uległa broniącemu tytułu Itasowi Trentino 0:3 i przed trzecią serią spotkań plasowała się na 9. pozycji.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Sonepar Padova na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.30.