Świetny występ Polaka. Ważne zwycięstwo w europejskich pucharach

Jedyny w tym sezonie reprezentant Polski w tych rozgrywkach był trzecim strzelcem drużyny tureckiej w Paryżu. Więcej uzyskali tylko Shane Larkin - 19 punktów i Ercan Osmani - 18.

Loyd spędził na parkiecie prawie 17 minut. Zanotował ponadto cztery zbiórki.

Przed miesiącem Loyd, który miał duży wkład w zajęciu przez reprezentację Polski szóstego miejsca w mistrzostwach Europy, podpisał umowę z Anadolu, po tym jak turecki klub wykupił jego kontrakt z AS Monaco.

W tabeli Euroligi zespół z Turcji zajmuje 15. miejsce z bilansem trzech zwycięstw i czterech porażek. Prowadzi Hapoel Tel Awiw (5-1), który mecz 7. kolejki rozegra w środę.

Paris Basketball - Anadolu Efes Stambuł 80:90 (21:17, 18:29, 21:23, 20:21)

KP, PAP