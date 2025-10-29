Świetny występ Polaka. Ważne zwycięstwo w europejskich pucharach

Koszykówka

Anadolu Efes Stambuł wygrał na wyjeździe z Paris Basketball 90:80 w ramach spotkania siódmej kolejki Euroligi. Reprezentant Polski Jordan Loyd zdobył 14 punktów dla tureckiego zespołu.

Koszykarz reprezentacji Polski w czerwonej koszulce z numerem 8 i białymi rękawami, w trakcie meczu.
fot. Cyfrasport
Jordan Loyd w barwach reprezentacji Polski

Jedyny w tym sezonie reprezentant Polski w tych rozgrywkach był trzecim strzelcem drużyny tureckiej w Paryżu. Więcej uzyskali tylko Shane Larkin - 19 punktów i Ercan Osmani - 18.

 

ZOBACZ TAKŻE: Lakersi wygrywają bez LeBrona i Doncicia. W tle rekord kariery

 

Loyd spędził na parkiecie prawie 17 minut. Zanotował ponadto cztery zbiórki.

 

Przed miesiącem Loyd, który miał duży wkład w zajęciu przez reprezentację Polski szóstego miejsca w mistrzostwach Europy, podpisał umowę z Anadolu, po tym jak turecki klub wykupił jego kontrakt z AS Monaco.

 

W tabeli Euroligi zespół z Turcji zajmuje 15. miejsce z bilansem trzech zwycięstw i czterech porażek. Prowadzi Hapoel Tel Awiw (5-1), który mecz 7. kolejki rozegra w środę. 

 

Paris Basketball - Anadolu Efes Stambuł 80:90 (21:17, 18:29, 21:23, 20:21)

KP, PAP
