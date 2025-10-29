Święto boksu w Sopocie! MIRRA Rocky Boxing Night

Już 13 grudnia w Sopocie odbędzie się wyjątkowa gala MIRRA Rocky Boxing Night, która zapowiada się jako jedno z największych wydarzeń bokserskich 2025 roku. Na ringu zobaczymy trzy pojedynki o pasy federacji WBC, w tym walkę o pas mistrza WBC International – największe trofeum, jakie dotąd zawitało na ring Rocky Boxing Night.

Plakat wydarzenia bokserskiego "Mirra Rocky Boxing Night" z wizerunkami dwóch bokserów.
fot. Materiały prasowe
MIRRA Rocky Boxing Night

Walka wieczoru – Jeżewski vs Calic o pas WBC International

 

W walce wieczoru zobaczymy czołowego polskiego pięściarza kategorii bridgerweight – Nikodema Jeżewskiego, który zmierzy się z doświadczonym Marko Caliciem.

 

Stawką tego pojedynku będzie pas mistrza WBC International – tytuł, który może otworzyć Nikodemowi drzwi do światowej czołówki.

 

– To największy pas, jaki nasza grupa przywiozła do tej pory na ring. Jeśli Nikodem zwycięży, realnie zbliży się do walki o mistrzostwo świata. Jesteśmy z tego niezmiernie dumni – mówi promotor gali, Krystian Każyszka.

 

Kalinowski vs Stępień – walka o dwa pasy WBC

 

W co-main evencie do ringu wejdą Kajetan Kalinowski i Paweł Stępień. Stawką tego starcia będą aż dwa tytuły mistrzowskie federacji WBC – WBC Francophone oraz WBC Baltic.

 

Zwycięzca znacząco zbliży się do światowego rankingu TOP 15, co czyni ten pojedynek jednym z najważniejszych w karierze obu pięściarzy.

 

Turniej Rocky vs Babilon – historyczne starcie grup promotorskich

 

Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się turniej pomiędzy dwiema grupami boksu zawodowego – Rocky Boxing Promotion i Babilon Promotion.

W turnieju zmierzy się pięciu zawodników Krystiana Każyszki z pięcioma zawodnikami Tomasza Babilońskiego.

 

Zapowiedziane pary gwarantują ogromne emocje:

 

Filip Wąchała vs Jan Lodzik – 8 rund
Max Miszczenko vs Rafał Dudek – 8 rund
Vitalii Burlak vs Jacek Gałązka – 6 rund
Kajetan Kalinowski vs Paweł Stępień – walka o dwa pasy WBC
Kacper Meyna – rywal zostanie ogłoszony wkrótce


Na ringu zobaczymy również powracającego Dominika Harwankowskiego oraz Łukasza Puczyńskiego, który stoczy już swój trzeci pojedynek w tym roku.

 

Sopot gotowy na wielkie emocje

 

Organizatorzy zapowiadają pełną halę i atmosferę prawdziwego święta boksu.

 

– Chcemy w wyjątkowy sposób zakończyć 2025 rok i przypieczętować go jedną z najmocniejszych gal w historii naszej federacji. A w 2026 planujemy wejść jeszcze mocniej – zapowiada Krystian Każyszka.

 

Transmisja na antenach Polsatu.

Informacja prasowa
