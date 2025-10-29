Święto boksu w Sopocie! MIRRA Rocky Boxing Night

Walka wieczoru – Jeżewski vs Calic o pas WBC International

W walce wieczoru zobaczymy czołowego polskiego pięściarza kategorii bridgerweight – Nikodema Jeżewskiego, który zmierzy się z doświadczonym Marko Caliciem.

Stawką tego pojedynku będzie pas mistrza WBC International – tytuł, który może otworzyć Nikodemowi drzwi do światowej czołówki.

– To największy pas, jaki nasza grupa przywiozła do tej pory na ring. Jeśli Nikodem zwycięży, realnie zbliży się do walki o mistrzostwo świata. Jesteśmy z tego niezmiernie dumni – mówi promotor gali, Krystian Każyszka.

Kalinowski vs Stępień – walka o dwa pasy WBC

W co-main evencie do ringu wejdą Kajetan Kalinowski i Paweł Stępień. Stawką tego starcia będą aż dwa tytuły mistrzowskie federacji WBC – WBC Francophone oraz WBC Baltic.

Zwycięzca znacząco zbliży się do światowego rankingu TOP 15, co czyni ten pojedynek jednym z najważniejszych w karierze obu pięściarzy.

Turniej Rocky vs Babilon – historyczne starcie grup promotorskich

Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się turniej pomiędzy dwiema grupami boksu zawodowego – Rocky Boxing Promotion i Babilon Promotion.

W turnieju zmierzy się pięciu zawodników Krystiana Każyszki z pięcioma zawodnikami Tomasza Babilońskiego.

Zapowiedziane pary gwarantują ogromne emocje:

Filip Wąchała vs Jan Lodzik – 8 rund

Max Miszczenko vs Rafał Dudek – 8 rund

Vitalii Burlak vs Jacek Gałązka – 6 rund

Kajetan Kalinowski vs Paweł Stępień – walka o dwa pasy WBC

Kacper Meyna – rywal zostanie ogłoszony wkrótce



Na ringu zobaczymy również powracającego Dominika Harwankowskiego oraz Łukasza Puczyńskiego, który stoczy już swój trzeci pojedynek w tym roku.

Sopot gotowy na wielkie emocje

Organizatorzy zapowiadają pełną halę i atmosferę prawdziwego święta boksu.

– Chcemy w wyjątkowy sposób zakończyć 2025 rok i przypieczętować go jedną z najmocniejszych gal w historii naszej federacji. A w 2026 planujemy wejść jeszcze mocniej – zapowiada Krystian Każyszka.

Transmisja na antenach Polsatu.

Informacja prasowa