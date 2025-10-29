Święto boksu w Sopocie! MIRRA Rocky Boxing Night
Już 13 grudnia w Sopocie odbędzie się wyjątkowa gala MIRRA Rocky Boxing Night, która zapowiada się jako jedno z największych wydarzeń bokserskich 2025 roku. Na ringu zobaczymy trzy pojedynki o pasy federacji WBC, w tym walkę o pas mistrza WBC International – największe trofeum, jakie dotąd zawitało na ring Rocky Boxing Night.
Walka wieczoru – Jeżewski vs Calic o pas WBC International
W walce wieczoru zobaczymy czołowego polskiego pięściarza kategorii bridgerweight – Nikodema Jeżewskiego, który zmierzy się z doświadczonym Marko Caliciem.
Stawką tego pojedynku będzie pas mistrza WBC International – tytuł, który może otworzyć Nikodemowi drzwi do światowej czołówki.
– To największy pas, jaki nasza grupa przywiozła do tej pory na ring. Jeśli Nikodem zwycięży, realnie zbliży się do walki o mistrzostwo świata. Jesteśmy z tego niezmiernie dumni – mówi promotor gali, Krystian Każyszka.
Kalinowski vs Stępień – walka o dwa pasy WBC
W co-main evencie do ringu wejdą Kajetan Kalinowski i Paweł Stępień. Stawką tego starcia będą aż dwa tytuły mistrzowskie federacji WBC – WBC Francophone oraz WBC Baltic.
Zwycięzca znacząco zbliży się do światowego rankingu TOP 15, co czyni ten pojedynek jednym z najważniejszych w karierze obu pięściarzy.
Turniej Rocky vs Babilon – historyczne starcie grup promotorskich
Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się turniej pomiędzy dwiema grupami boksu zawodowego – Rocky Boxing Promotion i Babilon Promotion.
W turnieju zmierzy się pięciu zawodników Krystiana Każyszki z pięcioma zawodnikami Tomasza Babilońskiego.
Zapowiedziane pary gwarantują ogromne emocje:
Filip Wąchała vs Jan Lodzik – 8 rund
Max Miszczenko vs Rafał Dudek – 8 rund
Vitalii Burlak vs Jacek Gałązka – 6 rund
Kajetan Kalinowski vs Paweł Stępień – walka o dwa pasy WBC
Kacper Meyna – rywal zostanie ogłoszony wkrótce
Na ringu zobaczymy również powracającego Dominika Harwankowskiego oraz Łukasza Puczyńskiego, który stoczy już swój trzeci pojedynek w tym roku.
Sopot gotowy na wielkie emocje
Organizatorzy zapowiadają pełną halę i atmosferę prawdziwego święta boksu.
– Chcemy w wyjątkowy sposób zakończyć 2025 rok i przypieczętować go jedną z najmocniejszych gal w historii naszej federacji. A w 2026 planujemy wejść jeszcze mocniej – zapowiada Krystian Każyszka.
