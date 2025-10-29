Jan Zieliński miał za sobą udane tygodnie. W turnieju ATP 250 w Sztokholmie wraz z Adamem Pavlaskiem dotarł do najlepszej czwórki rywalizacji deblistów, z kolei w zmaganiach ATP 500 w Bazylei Zieliński i Pavlasek przegrali w finale z parą Marcel Granollers/Horacio Zeballos 2:6, 5:7.

W pierwszej rundzie imprezy ATP Masters 1000 w Paryżu Zieliński nie rywalizował jednak w parze z Pavlaskiem a przeciwko niemu. Polak wystąpił bowiem u boku Szweda Andre Goranssona, a Czech rywalizował wraz z Hindusem Yukim Bhambrim.

Polsko-szwedzki debel od 3. gema miał przewagę przełamania w pierwszym secie. Rywale podnieśli się jednak z trudnej sytuacji, a partię spuentował tie-break. Zieliński i Pavlasek znowu zaczęli go z wysokiego "C", by później obniżyć loty i przegrać pierwszą odsłonę 6:7.

Drugiego seta również rozstrzygnął trzynasty - decydujący gem. Tym razem było w nim mniej walki, a górą ponownie byli Hindus i Czech. Tym samym to oni zameldowali się w 2. rundzie.

Jan Zieliński/Andre Goransson - Adam Pavlasek/Yuki Bhambri 6:7, 6:7

