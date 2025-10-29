Taki pseudonim ma gwiazda PlusLigi. "To przez warunki fizyczne i temperament"

Robert IwanekSiatkówka

Jurij Semeniuk, środkowy PGE Projektu Warszawa i reprezentacji Ukrainy, udzielił długiego wywiadu ukraińskim mediom, w którym zdradził między innymi, jakie przezwisko nadali mu koledzy z drużyny.

Siatkarz Jurij Semeniuk z numerem 10 na koszulce, uśmiechnięty, z wizerunkiem Ołeksandra Usyka w kółku.
Fot. PAP
Jurij Semeniuk zdradził, jaki pseudonim nadali mu koledzy z drużyny

Portal Sport24, który przepytywał Semeniuka, poświęcił sporo miejsca tematom pozasiatkarskim. Środkowy PGE Projektu został między innymi zapytany o to, jakie sporty - poza tym, który sam uprawia - lubi obejrzeć w telewizji.

 

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarska liga jednego zespołu? "Mistrza znaliśmy już przed sezonem"

 

- Oglądam oczywiście mecze piłkarskiej reprezentacji Ukrainy. Mamy to we krwi i niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, wspieramy nasze kadry narodowe we wszystkich dyscyplinach. Oglądam również Formułę 1, a ostatnio wkręciłem się w koszykówkę. Byłem na meczu koszykarskiej Legii Warszawa w Lidze Mistrzów i muszę powiedzieć, że na żywo basket wypada o wiele lepiej niż w telewizji - powiedział Semeniuk.

 

31-letni zawodnik, zapytany o ulubionych sportowców z dyscyplin indywidualnych, wymienił dwa nazwiska, zdradzając, że drugie z nich to także... jego pseudonim, nadany mu przez kolegów z zespołu.

 

- Jeżeli chodzi o dyscypliny indywidualne, to od razu pomyślałem o tenisie i boksie. W tenisie kibicuję Elinie Switolinie, a w boksie jest to Ołeksandr Usyk. Koledzy z drużyny nadali mi zresztą pseudonim "Usyk", ze względu na moje warunki fizyczne i temperament - wyjaśnił środkowy.

 

Co ciekawe, sam Jurij Semeniuk zaczął grać w siatkówkę stosunkowo późno. W młodości jego ulubionym sportem była piłka nożna i - jak sam powiedział - gdyby nie to, że jego ojciec wyjechał do pracy za granicę, prawdopodobnie trafiłby do futbolowej szkółki Karpat Lwów.

 

Zobacz także

Przejdź na Polsatsport.pl
JURIJ SEMENIUKOŁEKSANDR USYKPGE PROJEKT WARSZAWAPLUSLIGASIATKÓWKAUKRAINA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Najlepsze akcje Barkomu Każany Lwów z meczu ze Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 