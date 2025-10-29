Tauron Liga siatkarek. Transmisje TV i stream online - 4. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Robert MurawskiSiatkówka

Czwarta kolejka Tauron Ligi będzie rozgrywana od czwartku do niedzieli. Rywalizacja siatkarek zapowiada się ciekawie, a szczególną uwagę warto zwrócić na starcie DevelopRes Rzeszów – Moya Radomka Radom. Kiedy mecze? O której godzinie? Sprawdź terminarz i plan transmisji meczów 4. kolejki Tauron Ligi.

Grupa siatkarek w fioletowych strojach sportowych, z numerami na plecach, słuchająca wskazówek trenera.
fot. PAP/Marian Zubrzycki
Siatkarki Developresu Rzeszów zagrają z niepokonaną Moya Radomką Radom w najciekawszym meczu czwartej kolejki Tauron Ligi.

Mecz Sokół & Hagric Mogilno – UNI Opole rozpocznie w czwartek rywalizację w czwartej kolejce Tauron Ligi. Interesująco zapowiadają się piątkowe starcia. PGE Budowlani Łódź podejmą Lotto Chemika Police. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli i mają taki sam bilans meczów - dwa zwycięstwa i jedną porażkę.

 

Zobacz także: Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów 3. kolejki (WIDEO)

 

Do miana hitu kolejki może natomiast pretendować mecz DevelopRes Rzeszów – Moya Radomka Radom, czyli starcie wicelidera z pierwszą drużyną w tabeli po trzech kolejkach. Mistrzynie Polski po porażce w Łodzi, będą chciały zrehabilitować się na Podpromiu w starciu z Radomką - jedyną niepokonaną dotychczas drużyną Tauron Ligi.

 

W sobotę odbędzie się spotkanie ITA Tools Stal Mielec – Metalkas Pałac Bydgoszcz. Na niedzielę zaplanowano natomiast mecze BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – #VolleyWrocław oraz EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – ŁKS Commercecon Łódź.

 

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

 

Terminarz i plan transmisji meczów 4. kolejki Tauron Ligi:

 

2025-10-30: Sokół & Hagric Mogilno – UNI Opole (czwartek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-10-31: PGE Budowlani Łódź – Lotto Chemik Police (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 2)
2025-10-31: DevelopRes Rzeszów – Moya Radomka Radom (piątek, godzina 19.00; transmisja – Polsat Sport Fight)
2025-11-01: ITA Tools Stal Mielec – Metalkas Pałac Bydgoszcz (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-02: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – #VolleyWrocław (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-02: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – ŁKS Commercecon Łódź (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

