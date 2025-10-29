Pierwsze zwycięstwo Jurajskich Rycerzy! Ciekawe siatkarskie widowisko w Kędzierzynie-Koźlu

Po wyrównanym początku meczu, w środkowej części pierwszego seta przewagę uzyskali zawiercianie (9:11, 13:16). Gospodarze odrobili straty (16:16), ale w decydującej fazie seta górą byli Jurajscy Rycerze, którzy w tej partii lepiej przyjmowali, co przełożyło się na skuteczność w ataku. Dwa ostatnie punkty w tym secie dały zawiercianom skuteczne ataki Aarona Russella (22:25).

W drugiej odsłonie od pierwszych akcji dominowała ZAKSA, która po asie Kamila Rychlickiego prowadziła 6:1. Kędzierzynianie grali skutecznie w ataku, popełniali mało błędów i powiększali przewagę - po ataku Szymona Jakubiszaka ze środka prowadzili 17:7. Chwilę później rozgrywający ZAKSY Quinn Isaacson uderzył kolanem w słupek sędziowski i musiał na pewien czas opuścić boisko. Zawiercianie poderwali się do walki, cztery asy w serii posłał Mateusz Bieniek (19:13), ale gospodarze dowieźli przewagę. Rychlicki zamknął seta skutecznym atakiem (25:20).

Trzeciego seta lepiej rozpoczęli kędzierzynianie (6:3), ale przyjezdni szybko odrobili straty (8:8). W środkowej części seta przewagę miał Aluron (12:15) i tym razem to ZAKSA goniła wynik. Wyrównała, gdy dwoma asami popisał się Igor Grobelny (18:18). Losy seta ważyły się do samego końca. Bartłomiej Bołądź wywalczył piłkę setową dla zawiercian (23:24), Szymon Jakubiszak doprowadził do rywalizacji na przewagi, którą rozstrzygnął skutecznym atakiem Aaron Russell (24:26).

W czwartej odsłonie od pierwszych akcji ton wydarzeniom na boisku nadawali zawiercianie (0:4, 5:10). Siatkarze ZAKSY próbowali gonić wynik, ale goście grali skutecznie i długo utrzymywali wyraźną przewagę (10:15, 13:20). W końcówce kędzierzynianie zerwali się do walki, wygrali sześć kolejnych akcji i odrobili straty (23:23)! Dwa kolejne punkty padły jednak łupem Jurajskich Rucerzy - Bartosz Kwolek skończył dwie ostatnie akcje tego spotkania (23:25).

Najwięcej punktów: Kamil Rychlicki (25), Igor Grobelny (14), Karol Urbanowicz (13) – ZAKSA; Bartosz Kwolek (20), Bartłomiej Bołądź (12), Mateusz Bieniek (12), Aaron Russell (10) – Aluron. W bloku lepsi kędzierzynianie (8–4), zagrywką lepiej punktowali zawiercianie (6–12). MVP: Bartosz Kwolek (17/36 = 47% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok).

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (22:25, 25:20, 24:26, 23:25)

ZAKSA: Igor Grobelny, Karol Urbanowicz, Kamil Rychlicki, Rafał Szymura, Szymon Jakubiszak, Quinn Isaacson – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Mateusz Rećko, Marcin Krawiecki, Jakub Szymański. Trener: Andrea Giani.

Aluron: Aaron Russell, Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź – Jakub Popiwczak (libero) oraz Adrian Markiewicz, Jakub Czerwiński, Kyle Ensing, Patryk Łaba. Trener: Michał Winiarski.

