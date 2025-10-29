Znamy pierwszego finalistę Copa Sudamericana! Hulk przypieczętował zwycięstwo

Pierwszy półfinał między tymi zespołami został rozegrany w nocy z 21 na 22 października. Wtedy spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Jak się okazuje, drużyna Atletico Mineiro MG zdecydowanie lepiej zaprezentowała się przed własną publicznością.

Wynik starcia w 36. minucie otworzył Guilherme Arana, a jeszcze przed przerwą prowadzenie gospodarzy podwyższył Bernard. Cichym bohaterem tych dwóch trafień był Dudu, który zaliczył asysty przy obu golach.

Na początku drugiej połowy goście rzucili się do odrabiania strat. Bramkę kontaktową w 63. minucie zdobył Claudio Spinelli, jednak zapędy zespołu z Ekwadoru szybko zostały stłumione. W 58. minucie na boisku pojawił się bowiem gwiazdor brazylijskiego futbolu - Hulk. 39-latek nie potrzebował długo, by wpisać się na listę strzelców, ponieważ już w 73. minucie pokonał bramkarza gości, ostatecznie ustalając wynik meczu na 3:1.

Tym samym Atletico Mineiro MG zapewniło sobie awans do finału Copa Sudamericana. W drugim półfinale mierzą się Universidad de Chile i Lanus. Tegoroczny finał zostanie rozegrany 22 listopada w stolicy Paragwaju, Asunción.

Atletico Mineiro MG - CSD Independiente del Valle 3:1 (2:0)

Bramki: Guilherme Arana 36, Bernard 43, Hulk 73 - Claudio Spinelli 63

Atletico Mineiro MG: Everson - Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Junior Alonso - Alan Franco (Alexsander 88), Igor Gomes, Fausto Vera (Renzo Saravia 75), Guilherme Arana - Rony (Hulk 58), Bernard (Reinier 88), Dudu (Biel 75)

CSD Independiente del Valle: Guido Villar - Matias Ignacio Fernandez Cordero, Mateo Carabajal, Richard Hernan Schunke, Gustavo Cortez (Layan Loor 82) - Jean Pierre Arroyo (Darwin Guagua 69), Jordy Jose Alcivar Macias, Patrik Mercado (Renato Ibarra 82) - Junior Sornoza (Luis Zarate 83) - Claudio Spinelli, Michael Hoyos (Yandri Vasquez 87)

AA, Polsat Sport