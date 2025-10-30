100 dni do Igrzysk: Lubelskie wspiera olimpijczyków

Na konferencji prasowej pojawili się Marszałek Województwa Lubelskiego - Jarosław Stawiarski oraz olimpijczyk, panczenista, brązowy medalista IO w Soczi 2014, Szef Polskiej Misji Olimpijskiej Mediolan-Cortina 2026 - Konrad Niedźwiedzki.



Podczas konferencji poinformowano, że 20 października województwo lubelskie podpisało z PKOl umowę na promocję w ramach olimpiady o wartości blisko 6,4 mln zł. W ramach usługi zaplanowano m.in. zorganizowanie w regionie pikniku olimpijskiego.



Zdaniem marszałka województwa inwestycja w promocję podczas igrzysk zwiększy rozpoznawalność regionu.



- To jest najlepsza forma reklamy województwa lubelskiego. Ekwiwalent reklamowy przy takich imprezach jest ogromny. Chcemy, żeby województwo lubelskie zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, było zauważone jako miejsce, w którym można inwestować, wypoczywać i spotykań świetnych ludzi. Sport jest świetnym medium, byśmy mogli pokazywać się w dobrym świetle. Młodzież i dzieci, widząc polskich zawodników, wspieranych przez nasze województwo, czują dumę. To również inspiruje ich do działania na polu sportowym - powiedział Stawiarski w rozmowie z Polsatem Sport.

Jak do tej pory województwo lubelskie wspierało polski sport?



- Jako biedne województwo osiągamy ogromne sukcesy. Przypomnę: Bogdanka LUK Lublin - siatkówka, Motor Lublin - żużel i piłka nożna, zespoły koszykarskie, piłka ręczna. Każdy z tych zespołów otrzymuje wsparcie nie tylko od miasta Lublin, ale również od województwa lubelskiego. Bez naszych dużych pieniędzy, nie byłoby tego sportu. Mam nadzieję, że to wszystko przekuje się na sukces województwa. Chcemy stworzyć oazę dla biznesu, dla wszystkiego, co wiąże się ze sportem gospodarczym oraz dla tego, co interesuje nas najbardziej - zdrowie dzieci i młodzieży. Sportowcy mają zarażać tych młodych ludzi, którzy muszą trenować, być na siłowniach i na arenach sportowych, by móc zdrowiej żyć i znaleźć sposób na funkcjonowanie w dorosłości. Uprawiając sport, jesteśmy lepszymi pracownikami, lepszymi naukowcami i lepszymi ludźmi - podsumował marszałek.

Ceremonia otwarcia zbliżających się igrzysk olimpijskich odbędzie się 6 lutego na mediolańskim stadionie San Siro. Członkowie Polskiej Misji Olimpijskiej już teraz pracują nad tym, by zapewnić Biało-Czerwonym jak najlepsze warunki do sięgania po sportowe triumfy.



- Najwięcej pracy będą mieli zawodnicy, żeby walczyć o kwalifikacje. Jako misja olimpijska szykujemy się również do tego, by stworzyć odpowiednie warunki dla naszych olimpijczyków, już podczas ich drogi na igrzyska, a także podczas pobytu. Chcemy, by niczego im nie zabrakło i żeby każdy mógł osiągać swoje sportowe cele i wrócić do kraju z upragnionym medalem - opowiedział Niedźwiedzki przed kamerą Polsatu Sport.

Igrzyska zimowe potrwają do 22 lutego, a miejscem ich uroczystego zamknięcia będzie starożytny amfiteatr w Weronie.



Na olimpijskiej mapie są takie lokacje jak Livigno i Bormio w Lombardii, Anterselva, Predazzo i Val di Fiemme w Trydencie-Górnej Adydze. Jak obliczono, łączna odległość między nimi wynosi około tysiąca kilometrów, najwięcej w historii.



Łączny koszt całego wydarzenia Włosi oszacowali na 5,4 mld euro, z czego 1,9 mld euro to wydatki organizacyjne, a 3,5 mld euro - inwestycje w infrastrukturę, czyli remont i modernizację już istniejących obiektów oraz budowę nowych.



Więcej na temat zbliżających się igrzysk olimpijskich oraz współpracy Polskiego Komitetu Olimpijskiego z województwem lubelskim w najbliższym odcinku Magazynu Olimpijskiego. Transmisja w Polsacie Sport 1 i online na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go już w sobotę 1 listopada o godzinie 10:00.

Polsat Sport