Copa Libertadores: Palmeiras - LDU Quito. Relacja live i wynik na żywo

W pierwszym spotkaniu półfinałowym LDU Quito sensacyjnie pokonało aż Palmeiras 3:0.





ZOBACZ TAKŻE: Wyścig o mistrzostwo Polski rozstrzygnięty? Legia z 3% szans na tytuł



Rok temu najlepsza w Copa Libertadores była ekipa Botafogo, która w finale pokonała Atletico Mineiro.





Wielki finał Copa Libertadores zostanie rozegrany 29 listopada w stolicy Peru, Limie.





Transmisja meczu Palmeiras - LDU Quito w nocy z czwartku na piątek w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 01:25. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

ST, Polsat Sport