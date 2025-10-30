Copa Libertadores: Palmeiras - LDU Quito. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Palmeiras - LDU Quito to półfinałowy mecz Copa Libertadores. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

W pierwszym spotkaniu półfinałowym LDU Quito sensacyjnie pokonało aż Palmeiras 3:0.

Rok temu najlepsza w Copa Libertadores była ekipa Botafogo, która w finale pokonała Atletico Mineiro.

Wielki finał Copa Libertadores zostanie rozegrany 29 listopada w stolicy Peru, Limie.

Transmisja meczu Palmeiras - LDU Quito w nocy z czwartku na piątek w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 01:25. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

ST, Polsat Sport
COPA LIBERTADORESINNELDU QUITOLIMAPALMEIRASPIŁKA NOŻNAPÓŁFINAŁPOLSAT SPORTWYNIK NA ŻYWO

