Copa Sudamericana: Lanus - Universidad de Chile. Relacja live i wynik na żywo

Pierwsze spotkanie półfinałowe zakończyło się remisem 2:2. Emocji nie brakowało - w 99. minucie bramkę na wagę remisu strzelili Chilijczycy.





W ubiegłym sezonie trofeum trafiło do argentyńskiego Racing Club de Avellaneda, który w finale pokonał brazylijskie Cruzeiro 3:1.





Tegoroczny finał zostanie rozegrany 22 listopada w stolicy Paragwaju, Asunción.





Transmisja meczu Lanús - Universidad de Chile w czwartek w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 22:55. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

ST, Polsat Sport