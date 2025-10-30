Copa Sudamericana: Lanus - Universidad de Chile. Relacja live i wynik na żywo

Lanus - Universidad de Chile to półfinał Copa Sudamericana – klubowych rozgrywek Ameryki Południowej. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go. Relacja live i wynik na żywo meczu Lanus - Universidad de Chile na Polsatsport.pl.

Pierwsze spotkanie półfinałowe zakończyło się remisem 2:2. Emocji nie brakowało - w 99. minucie bramkę na wagę remisu strzelili Chilijczycy. 

W ubiegłym sezonie trofeum trafiło do argentyńskiego Racing Club de Avellaneda, który w finale pokonał brazylijskie Cruzeiro 3:1.

Tegoroczny finał zostanie rozegrany 22 listopada w stolicy Paragwaju, Asunción.

Transmisja meczu Lanús - Universidad de Chile w czwartek w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 22:55. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

ST, Polsat Sport
