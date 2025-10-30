Dramatyczny wpis polskiej siatkarki. "Muszę odstawić siatkówkę"

Pech prześladuje drużynę ITA Tools Stal Mielec na początku obecnego sezonu. Już w pierwszym meczu przeciwko PGE Budowlanym (3:2) urazu doznała Magdalena Ociepa. W spotkaniu drugiej kolejki przeciwko BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (1:3) groźnie wyglądającej kontuzji nabawiła się natomiast Natasha Calkins.

W trzecim starciu problemy ze zdrowiem nawiedziły z kolei Martę Pamułę. Przyjmująca nie była w stanie kontynuować gry. Jeszcze na boisku udzielono jej pierwszej pomocy medycznej, a po chwili musiała opuścić parkiet.



Po kilku dniach Pamuła przerwała milczenie. Zamieściła emocjonalny wpis w mediach społecznościowych, który sporo wyjaśnił w kontekście jej sportowej przyszłości.



"Kochani, niestety mój uraz kolana podczas ostatniego meczu okazał się na tyle poważny, że muszę odstawić siatkówkę na parę miesięcy, przejść zabieg i okres rehabilitacji. Przede mną długa i ciężka droga, którą jeszcze nigdy nie szłam i nie jest to dla mnie łatwy czas" - napisała siatkarka.

W związku z licznymi kontuzjami w zespole, do Mielca trafiła nowa zawodniczka - środkowa Nina Nesimovic. Okazję do debiutu w nowych barwach będzie miała 1 listopada. Wtedy Stal w ramach czwartej kolejki TAURON Ligi podejmie Metalkas Pałac Bydgoszcz.