Dramatyczny wpis polskiej siatkarki. "Muszę odstawić siatkówkę"
Fatalne wieści przekazała swoim kibicom Marta Pamuła, siatkarka ITA Tools Stali Mielec. Zawodniczka doznała kontuzji w niedawnym meczu z #VolleyWrocław i jak się okazało - sprawa jest bardzo poważna. Na tyle, że Pamuła musi zrobić sobie dłuższą przerwę od siatkówki.
- Uraz Marty Pamuły wymaga zabiegu i rehabilitacji
- Siatkarka będzie pauzować przez kilka miesięcy
- Z powodu licznych kontuzji do Mielca trafiła nowa zawodniczka Nina Nesimovic
- Nina Nesimovic może zadebiutować 1 listopada w meczu z Pałacem Bydgoszcz
Pech prześladuje drużynę ITA Tools Stal Mielec na początku obecnego sezonu. Już w pierwszym meczu przeciwko PGE Budowlanym (3:2) urazu doznała Magdalena Ociepa. W spotkaniu drugiej kolejki przeciwko BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (1:3) groźnie wyglądającej kontuzji nabawiła się natomiast Natasha Calkins.
W trzecim starciu problemy ze zdrowiem nawiedziły z kolei Martę Pamułę. Przyjmująca nie była w stanie kontynuować gry. Jeszcze na boisku udzielono jej pierwszej pomocy medycznej, a po chwili musiała opuścić parkiet.
Po kilku dniach Pamuła przerwała milczenie. Zamieściła emocjonalny wpis w mediach społecznościowych, który sporo wyjaśnił w kontekście jej sportowej przyszłości.
"Kochani, niestety mój uraz kolana podczas ostatniego meczu okazał się na tyle poważny, że muszę odstawić siatkówkę na parę miesięcy, przejść zabieg i okres rehabilitacji. Przede mną długa i ciężka droga, którą jeszcze nigdy nie szłam i nie jest to dla mnie łatwy czas" - napisała siatkarka.
W związku z licznymi kontuzjami w zespole, do Mielca trafiła nowa zawodniczka - środkowa Nina Nesimovic. Okazję do debiutu w nowych barwach będzie miała 1 listopada. Wtedy Stal w ramach czwartej kolejki TAURON Ligi podejmie Metalkas Pałac Bydgoszcz.