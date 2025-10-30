Jannik Sinner - Francisco Cerundolo na żywo. ATP w Paryżu. Relacja live i wynik online

Jannik Sinner - Francisco Cerundolo to spotkanie trzeciej rundy turnieju ATP w Paryżu. Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Francisco Cerundolo na Polsatsport.pl.

Prestiżowe zmagania rangi ATP Masters 1000 w Paryżu wchodzą w decydujące fazy. W starciu trzeciej rundy turniejowa "2" - Włoch Jannik Sinner - mierzy się z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo.

 

Pierwszy z nich, wyżej notowany, ma za sobą w Bercy jedno spotkanie. W pierwszej fazie miał bowiem wolny los, natomiast w drugiej odprawił wynikiem 6:4, 6:2 Belga Zizou Bergsa.

 

Drugi z kolei pokonał Bośniaka Damira Dzumhura oraz Serba Miomira Kecmanovicia. Triumfował w tych pojedynkach odpowiednio 6:3, 6:3 i 7:5, 1:6, 7:6(4).

 

Dotychczas Sinner i Cerundolo grali ze sobą pięciokrotnie. Bilans jest korzystniejszy dla Włocha. Wynosi on 3:2.

 

