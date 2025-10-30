Kajetanowicz nagrodzony statuetką Ikona Sportu

Kajetanowicz stopniowo budował swoją pozycję w motorsporcie, przebijając się przez kolejne szczeble rajdowej drabinki i startując w zawodach coraz wyższej rangi. Zaczynał od występów niepozornym Fiatem 126p, by potem przez lata rządzić w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Krajowe sukcesy przełożył także na międzynarodową scenę. Na Starym Kontynencie triumfował trzy razy z rzędu, a seryjnie zdobywane podia w światowym czempionacie uświetnił w 2023 roku mistrzostwem WRC2 Challenger. Droga, jaką przebył w trakcie swojej kariery i niegasnąca motywacja, połączone z rozwojem własnego zespołu, stanowią inspirację dla wielu zawodników, nie tylko tych zaczynających swoją przygodę ze sportami motorowymi.

ZOBACZ TAKŻE: W stanie krytycznym trafił do szpitala. Są nowe informacje



Dokonania najbardziej utytułowanego polskiego kierowcy rajdowego nie przechodzą bez echa także poza sportowymi arenami. Kajetanowicz został doceniony w prestiżowym konkursie Forum Biznesu Polska, magazynu Woman Power Polska oraz Business Power Polska. Z rąk dr Mileny Gołdy, inicjatorki wydarzenia Gala Business Power, odebrał nagrodę w dziedzinie sportu. Statuetką Ikona Sportu, oprócz Kajetanowicza, została wyróżniona także Anna Lewandowska.



W Gali Business Power uczestniczyły osobistości ze świata biznesu, kultury, sztuki i sportu. Laureatami w swoich kategoriach byli między innymi: Joanna Senyszyn, książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, Katarzyna Cichopek, Katarzyna Warnke, Margaret, Michał Szpak i Wojciech Orzechowski. Wydarzeniu towarzyszyły licytacje charytatywne na rzecz Fundacji Akogo? Ewy Błaszczyk. Największym zainteresowaniem cieszył się wylicytowany za najwyższą kwotę przejazd na prawym fotelu rajdowym u boku Kajetanowicza.



– To wyjątkowa nagroda, ponieważ dotyczy nie jednego rajdu czy pojedynczego sezonu, ale całej kariery. Sport na profesjonalnym poziomie wymaga nie tylko pasji i serca, ale przede wszystkim ciężkiej pracy. Cieszę się, że to, co robimy z zespołem, przy wsparciu partnerów biznesowych, zostało docenione – powiedział laureat statuetki Ikona Sportu, mistrz świata WRC2 Challenger z 2023 roku, Kajetan Kajetanowicz.



W tegorocznym programie Kajetana Kajetanowicza pozostał jeden start. Wraz z Maciejem Szczepaniakiem i całym ORLEN Rally Team zawita on do Arabii Saudyjskiej, by wziąć udział w finałowej rundzie sezonu WRC 2025. Impreza z bazą w położonej nad Morzem Czerwonym Dżuddzie odbędzie się w dniach 26-29 listopada.

Informacje prasowe