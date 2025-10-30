Katarzyna Kawa - Polina Iatcenko na żywo. WTA Ćennaju. Relacja live i wynik online
Katarzyna Kawa - Polina Iatcenko to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Ćennaju. Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Polina Iatcenko na Polsatsport.pl.
Katarzyna Kawa świetnie zainaugurowała turniej rangi WTA 250 w Ćennaju. Polka odprawiła rozstawioną z "5" Włoszkę Lucię Bronzetti. Triumfowała po zaciętym, niemal trzygodzinnym starciu - 6:7(11), 6:0, 6:2.
W drugiej rundzie zmagań w Indiach 126. w rankingu WTA Kawa mierzy się ze 181. rakietą świata - Poliną Iatcenko. Rosjanka nie dokończyła swojego pierwszego spotkania ze swoją rodaczką Aliną Charaevą. Ta skreczowała przy prowadzeniu Iatcenko 6:3, 5:0.
Dla Polki i Rosjanki to pierwsza bezpośrednia potyczka. Stawką ćwierćfinał Chennai Open.
