Kawa za słaba na ćwierćfinał! Koniec turnieju dla Polki

Katarzyna Kawa rozpoczęła turniej rangi WTA 250 w Ćennaju od sprawienia niespodzianki. Polka wyeliminowała bowiem rozstawioną z "5" Włoszkę Lucię Bronzetti. Triumfowała po zaciętym, niemal trzygodzinnym starciu - 6:7(11), 6:0, 6:2.

W drugiej rundzie imprezy w Indiach przeciwniczką 126. w rankingu WTA Kawy była 181. rakieta świata - Polina Iatcenko. Start spotkania był nerwowy w wykonaniu obu pań. Pierwsze pięć gemów padło bowiem łupem returnujących. W szóstym podanie utrzymała Rosjanka, dzięki czemu wypracowała sobie prowadzenie 4:2, a następnie sięgnęła po kolejne dwa "oczka", wygrywając premierową partię.



Druga odsłona rywalizacji na początku również stała pod znakiem przełamań. Zobaczyliśmy je trzy - ponownie o jedno więcej zanotowała Iatcenko, która odskoczyła na 3:1. Później Rosjanka zdobyła jeszcze jednego breaka, lecz Kawa odwdzięczyła się tym samym. Ostatecznie Polka nie była w stanie odrobić całej przewagi. Ba, Iatcenko w ostatnim gemie jeszcze raz odebrała serwis naszej rodaczce, triumfując 6:3 i meldując się w ćwierćfinale turnieju w Ćennaju.

Katarzyna Kawa - Polina Iatcenko 2:6, 3:6