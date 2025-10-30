Komisja Ligi nie ma wątpliwości. Arbiter popełnił błąd

W piątek 24 października Zagłębie Lubin zremisowało 1:1 z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Ważnym punktem meczu, który mógł mieć duży wpływ na dalszy przebieg spotkania, było wyrzucenie Luki Lucicia z boiska w 70. minucie - zawodnik obejrzał drugą żółtą kartkę od sędziego Marcina Kochanka. Jednocześnie arbiter podyktował rzut karny dla Termaliki, wskazując na "wapno".

Chwilę później zmieniono decyzję, zamiast "jedenastki" zawodnicy z Niecieczy wykonywali rzut wolny, ale kary dla Chorwata nie odwołano. Po spotkaniu trener Zagłębia Leszek Ojrzyński nie krył rozczarowania, spowodowanego decyzją Kochanka.

- Błędna decyzja arbitra, bo faulu nie było, a sędzia od razu pochopnie pokazał na "wapno". Co prawda potem się z tej decyzji wycofał, ale nasz zawodnik został ukarany drugą żółtą kartką i graliśmy w dziesięciu, choć faulu nie było. Później się jednak okazało, że przewinienie było, bo gwizdek zabrzmiał i nie można było tego odwołać. Oglądałem to kilkanaście razy i jestem przekonany, że żadnego faulu nie było. Zostaliśmy tą sytuacją skrzywdzeni – powiedział szkoleniowiec.

Po spotkaniu Zagłębie postanowiło złożyć protest w tej sprawie. Klub przekazał w czwartek 30 października w mediach społecznościowych, że Komisja Ligi postanowiła anulować żółtą kartkę.

"Informujemy, że Komisja Ligi Ekstraklasy SA, po zapoznaniu się z protestem klubu oraz opinią Kolegium Sędziów PZPN, zdecydowała o anulowaniu żółtej kartki, którą otrzymał Luka Lucić w meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - KGHM Zagłębie Lubin. W praktyce oznacza to, że kartka została uznana za niebyłą" - przekazano.

Dla klubu z Dolnego Śląska zmienia to tyle, że zawodnik ma na koncie o jedną żółtą kartkę mniej. Przypomnijmy, otrzymanie w sezonie czterech kartoników w tym kolorze skutkuje pauzą piłkarza w jednym meczu ligowym.

MR, Polsat Sport