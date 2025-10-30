Koszmarna diagnoza! Klub potwierdził poważną chorobę młodego zawodnika

Sam Presti, generalny menedżer Thunder, potwierdził diagnozę i wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Jak przekazał, młody zawodnik, który jeszcze niedawno błyszczał w Lidze Letniej NBA, stanął teraz przed jednym z najtrudniejszych momentów w swoim życiu. Diagnoza została postawiona po zabiegu przeprowadzonym na początku października w znanym ośrodku MD Anderson Cancer Center w Houston. Stan zdrowia zawodnika był ukrywany na jego prośbę, dopiero teraz Presti podał oficjalną informację o tym z czym zmaga się zawodnik.

Topić, który poprzedni sezon spędził na rehabilitacji po zerwaniu więzadła krzyżowego, miał w tym roku zadebiutować w NBA. Niestety, zanim zdążył rozpocząć sezon, okazało się, że czeka go zupełnie inna walka - tym razem o zdrowie. Stan zdrowia zawodnika był utrzymywany w tajemnicy na jego własną prośbę. Topić chciał w spokoju przygotować się do leczenia i rozpocząć je bez medialnego zamieszania. Dopiero teraz Presti oficjalnie poinformował, z jakim problemem zdrowotnym zmaga się młody rozgrywający.

Mimo trudnej sytuacji, rokowania są bardzo dobre. Lekarze zapewniają, że nowotwór został wykryty na wczesnym etapie, a w takich przypadkach szanse na całkowite wyleczenie są bardzo wysokie. Jak poinformował Presti, zawodnik wciąż utrzymuje aktywność fizyczną i - gdy tylko pozwala mu na to samopoczucie - pojawia się w ośrodku treningowym Thunder.

- Nikola to niezwykle dojrzały, spokojny i silny psychicznie chłopak. Ma wszystko, by poradzić sobie z tą sytuacją - powiedział Presti.