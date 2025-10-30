Rzeszowianki bardzo dobrze rozpoczęły nowy sezon Tauron Ligi. Na inaugurację pokonały BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:1, a w kolejnym spotkaniu bez większych problemów rozprawiły się z UNI Opole w trzech setach. Jedyną wpadką zespołu z Podkarpacia była ubiegłotygodniowa porażka w Łodzi - tam miejscowa drużyna PGE Budowlani zwyciężyła z nimi po zaciętym tie-breaku.

Teraz do Rzeszowa zawita lider rozgrywek - MOYA Radomka Radom. Podopieczne trenera Jakuba Głuszaka pozostają w tym sezonie niepokonane. Na otwarcie ligi rozbiły Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0, a następnie w identycznym stosunku setów pokonały #VolleyWrocław. W trzeciej kolejce radomianki stanęły naprzeciw wymagającego rywala, ŁKS Commercecon Łódź, z którym wygrały po tie-breaku i tym samym wskoczyły na fotel lidera.

W poprzednim starciu obu drużyn, rozegranym w ramach 12. kolejki ubiegłego sezonu, górą były zawodniczki DevelopResu, które pewnie pokonały Radomkę 3:0.

Transmisja spotkania KS DevelopRes Rzeszów - MOYA Radomka Radom w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport