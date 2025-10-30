Niewyobrażalna tragedia. Nie żyje 19-letni sportowiec, zmarł w domu

Jakub ŻelepieńInne

Tragiczne wieści napłynęły z Wielkiej Brytanii. W wieku zaledwie 19 lat zmarł Tommie Jakes, utalentowany dżokej.

Portret Tommiego Jakesa, młodego dżokeja w stroju wyścigowym.
fot. Instagram/TommieJakes
Niewyobrażalna tragedia. Nie żyje 19-letni sportowiec, zmarł w domu

Jakes był dopiero na początku swojej kariery dżokejskiej. Pomimo tego już dał poznać się jako duży talent. Odniósł 59 zwycięstw na torze Flat.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tragedia na boisku. Nie żyje 17-latek


Po raz ostatni Jakes cieszył się z wygranej 18 października. Teraz młody dżokej miał wziąć udział w czwartkowych zawodach w Chelmsford. Nie było mu to jednak dane - tego samego dnia pojawiły się bowiem informacje o jego śmierci.


Jakes zmarł w domu. Szczegóły nie są znane. We wspólnym komunikacie Injured Jockeys Fund i Professional Jockeys Association czytamy:


"Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci licencjonowanego dżokeja Tommiego Jakesa, 19 lat, który tragicznie zmarł w czwartek rano w domu niedaleko Newmarket. Jego rodzice, Jeremy i Tonie, proszą o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie".

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Andrzej Wrona: Zaczynałem grać, gdy powstawał Polsat Sport, więc dobrze wybrałem dyscyplinę
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 