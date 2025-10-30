Niewyobrażalna tragedia. Nie żyje 19-letni sportowiec, zmarł w domu

Jakes był dopiero na początku swojej kariery dżokejskiej. Pomimo tego już dał poznać się jako duży talent. Odniósł 59 zwycięstw na torze Flat.

Po raz ostatni Jakes cieszył się z wygranej 18 października. Teraz młody dżokej miał wziąć udział w czwartkowych zawodach w Chelmsford. Nie było mu to jednak dane - tego samego dnia pojawiły się bowiem informacje o jego śmierci.



Jakes zmarł w domu. Szczegóły nie są znane. We wspólnym komunikacie Injured Jockeys Fund i Professional Jockeys Association czytamy:



"Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci licencjonowanego dżokeja Tommiego Jakesa, 19 lat, który tragicznie zmarł w czwartek rano w domu niedaleko Newmarket. Jego rodzice, Jeremy i Tonie, proszą o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie".