Oficjalnie! Goncalo Feio wrócił do PKO BP Ekstraklasy

Goncalo Feio po nieudanej przygodzie we Francji wraca do Polski, aby objąć jeden z klubów PKO BP Ekstraklasy. Mowa o Radomiaku Radom, z którym Portugalczyk podpisał kontrakt do 2028 roku.

Dwóch mężczyzn w garniturach prezentuje zieloną koszulkę piłkarską z napisem "GONCALO FEIO 2028" na tle logotypów Ekstraklasy.
Goncalo Feio
  • Goncalo Feio wraca do Polski 
  • Były szkoleniowiec Legii Warszawa poprowadzi Radomiaka
  • Portugalczyk pracował wcześniej we francuskiej Dunkierce
  • Jego przygoda we Francji trwała krótko z powodu rozbieżności warunków
  • Feio zastąpi w Radomiaku innego Portugalczyka, Joao Henriquesa

To sensacyjny powrót byłego szkoleniowca Legii Warszawa do naszego kraju. Z klubem ze stolicy Feio dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji, odpadając dopiero z późniejszym triumfatorem - Chelsea. Jego podopieczni potrafili wygrać z "The Blues" na Stamford Bridge, ale o niepowodzeniu zadecydował pierwszy mecz przy Łazienkowskiej. Pod jego wodzą Legia wygrała Puchar Polski, ale w PKO BP Ekstraklasie zajęła tylko piąte miejsce.

 

Warszawianie postanowili nie przedłużać umowy z Feio i ten wyjechał do Francji, gdzie miał pracować w Dunkierce - klubie na zapleczu Ligue 1. Jego przygoda nad Sekwaną trwała niecałe... dwa tygodnie. Sam zainteresowany postanowił odejść, ponieważ jego zdaniem warunki, jakie tam zastał nie były spójne z deklaracjami tamtejszych władz.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co z Nicolą Zalewskim? Niepokojące wieści po remisie Atalanty z Milanem

 

Feio po kilku miesiącach przerwy wraca na ławkę szkoleniową i ponownie stanie się to w Polsce. Portugalczyk w Radomiu zastąpi swojego rodaka Joao Henriquesa. Warto podkreślić, że dyrektorem sportowym klubu z Radomia jest Antonio Ribeiro, czyli brat jednego z asystentów Feio w Legii i Dunkierce - Emmanuela.

 

W roli trenera Radomiaka zadebiutuje już w poniedziałek 3 listopada w Gdańsku przeciwko Lechii.

 

Radomianie po trzynastu spotkaniach mają 16 punktów z bilansem czterech zwycięstw, czterech remisów i pięciu porażek.

