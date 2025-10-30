Oficjalnie! Goncalo Feio wrócił do PKO BP Ekstraklasy

To sensacyjny powrót byłego szkoleniowca Legii Warszawa do naszego kraju. Z klubem ze stolicy Feio dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji, odpadając dopiero z późniejszym triumfatorem - Chelsea. Jego podopieczni potrafili wygrać z "The Blues" na Stamford Bridge, ale o niepowodzeniu zadecydował pierwszy mecz przy Łazienkowskiej. Pod jego wodzą Legia wygrała Puchar Polski, ale w PKO BP Ekstraklasie zajęła tylko piąte miejsce.

Warszawianie postanowili nie przedłużać umowy z Feio i ten wyjechał do Francji, gdzie miał pracować w Dunkierce - klubie na zapleczu Ligue 1. Jego przygoda nad Sekwaną trwała niecałe... dwa tygodnie. Sam zainteresowany postanowił odejść, ponieważ jego zdaniem warunki, jakie tam zastał nie były spójne z deklaracjami tamtejszych władz.

Feio po kilku miesiącach przerwy wraca na ławkę szkoleniową i ponownie stanie się to w Polsce. Portugalczyk w Radomiu zastąpi swojego rodaka Joao Henriquesa. Warto podkreślić, że dyrektorem sportowym klubu z Radomia jest Antonio Ribeiro, czyli brat jednego z asystentów Feio w Legii i Dunkierce - Emmanuela.

W roli trenera Radomiaka zadebiutuje już w poniedziałek 3 listopada w Gdańsku przeciwko Lechii.

Radomianie po trzynastu spotkaniach mają 16 punktów z bilansem czterech zwycięstw, czterech remisów i pięciu porażek.

BS, Polsat Sport