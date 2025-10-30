CUK Anioły Toruń - BKS Bydgoszcz. PLS 1. Liga. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

CUK Anioły Toruń - BKS Bydgoszcz to spotkanie w ramach 7. kolejki PLS 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu CUK Anioły Toruń - BKS Bydgoszcz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Drużyna z Torunia po sześciu rozegranych spotkaniach ma na koncie 12 punktów i znajduje się w środku ligowej stawki. Siatkarze Marcina Krysia zaczęli sezon od dwóch przegranych, a następnie zaliczyli cztery triumfy. W ostatnim meczu nie dali szans ekipie BBTS-u Bielsko-Biała, rozbijając rywala w trzech setach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarskie ligi w kraju zawieszone. Znamy powód

 

Zespół z Bydgoszczy w siedmiu meczach zgromadził o jedno "oczko" więcej od swojego przeciwnika. Podopieczni Michała Masnego przeplatają zwycięstwa z porażkami. W poprzedniej serii gier ulegli 2:3 ekipie Karton-Pak Astry Nowa Sól, a tydzień wcześniej pokonali 3:0 PZL Leonardo Avię Świdnik.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu CUK Anioły Toruń - BKS Bydgoszcz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

MR, Polsat Sport
