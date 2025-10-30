Ekipa z Radomia z dorobkiem pięciu punktów po siedmiu meczach znajduje się na przedostatniej pozycji w tabeli. W tym sezonie zaliczyła dotychczas dwa zwycięstwa i pięć porażek. W ostatnim spotkaniu podopieczni Krzysztofa Michalskiego przegrali w trzech setach z KKS-em Mickiewiczem Kluczbork.

Zespół z Nowej Soli spisuje się lepiej od swojego rywala w obecnych rozgrywkach PLS 1. Ligi. Po czterech wygranych i trzech porażkach ma na koncie 12 "oczek". Siatkarze Konrada Copa w poprzedniej kolejce nie dali szans swoim rywalom - pewnie pokonali 3:0 PZL Leonardo Avię Świdnik.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pierrot Czarni Radom - Karton-Pak Astra Nowa Sól na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

MR, Polsat Sport