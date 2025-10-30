Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpoczęło się 26 października w Szczyrku. Po czterodniowej konsultacji szkoleniowej drużyna przeniosła się natomiast do Wałbrzycha. To właśnie w tym mieście odbędzie się piątkowy mecz z Czechami.

ZOBACZ TAKŻE: Polska - Czechy: Mecz o paradoksalnie wielkim znaczeniu



Wśród powołanych do reprezentacji nie ma kilku ważnych w ostatnim czasie zawodników. Urazy wykluczyły Michała Olejniczaka, Damiana Przytułę, Piotra Jędraszczyka i Macieja Gębalę. Arkadiusz Moryto i Szymon Sićko poinformowali natomiast o czasowym zawieszeniu występów w kadrze narodowej.



W ramach przygotowań do Euro 2026 Polacy zagrają towarzysko z Czechami. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ten mecz będzie ostatnim spotkaniem reprezentacji Polski w 2025 roku. Więcej okazji do testów przed mistrzostwami Europy nie będzie.



Biało-Czerwoni w Euro 2026 (15 stycznia - 1 lutego), które wspólnie zorganizują Dania, Norwegia i Szwecja, w rundzie wstępnej (grupa F) w Kristianstad zagrają z Węgrami, Islandią i Włochami. Do dalszej fazy turnieju awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy.

Polska - Czechy. Gdzie oglądać mecz?

Mecz Polska - Czechy rozpocznie się w piątek 31 października o godzinie 18:00. Transmisja w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio ruszy już o godzinie 17:30.